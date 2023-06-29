29 июня 2023

Международный депозитарий разрешил перевести в РФ акции двух челябинских компаний

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Визит Министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина на МЕЧЕЛ и на закрытую свалку. Челябинск, мечел, мир, символ, заводоуправление, глобус
Международный депозитарий снял ограничения на клиринг акций «Мечела» и «Челябэнергосбыта» Фото:

Международный депозитарий Euroclear разрешил перевод во внешний периметр акции двух компаний из Челябинска. Согласно опубликованным данным, в список из 137 бумаг вошли акции «Мечела» и «Челябэнергосбыта».

В перечне напротив названий обеих компаний стоит ремарка «Приостановка отменена с 21 июня». В отношении бумаг «Челябэнергосбыта» указано, что речь идет о привилегированных акциях. Сведения из документа опубликовал РБК со ссылкой на письмо, оказавшееся в его распоряжении.

После снятия ограничений ценные бумаги могут быть переведены в юрисдикцию РФ. Принудительный перевод в российский Национальный расчетный депозитарий начинали осуществлять на основании федерального закона от ноября 2022 года. Однако Euroclear приостановил сделки и расчеты, посчитав, что может возникнуть некорректный учет бумаг.

Ограничения также сняты в отношении «Фортума». В Челябинской области компания имеет четыре теплоэлектростанции. В апреле организацию согласно указу президента РФ Владимира Путина передали под внешнее правление.

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Международный депозитарий Euroclear разрешил перевод во внешний периметр акции двух компаний из Челябинска. Согласно опубликованным данным, в список из 137 бумаг вошли акции «Мечела» и «Челябэнергосбыта». В перечне напротив названий обеих компаний стоит ремарка «Приостановка отменена с 21 июня». В отношении бумаг «Челябэнергосбыта» указано, что речь идет о привилегированных акциях. Сведения из документа опубликовал РБК со ссылкой на письмо, оказавшееся в его распоряжении. После снятия ограничений ценные бумаги могут быть переведены в юрисдикцию РФ. Принудительный перевод в российский Национальный расчетный депозитарий начинали осуществлять на основании федерального закона от ноября 2022 года. Однако Euroclear приостановил сделки и расчеты, посчитав, что может возникнуть некорректный учет бумаг. Ограничения также сняты в отношении «Фортума». В Челябинской области компания имеет четыре теплоэлектростанции. В апреле организацию согласно указу президента РФ Владимира Путина передали под внешнее правление.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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