Международный депозитарий разрешил перевести в РФ акции двух челябинских компаний

30 июня 2023 в 13:58 Размер текста - 17 +

Международный депозитарий снял ограничения на клиринг акций «Мечела» и «Челябэнергосбыта» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Международный депозитарий Euroclear разрешил перевод во внешний периметр акции двух компаний из Челябинска. Согласно опубликованным данным, в список из 137 бумаг вошли акции «Мечела» и «Челябэнергосбыта». В перечне напротив названий обеих компаний стоит ремарка «Приостановка отменена с 21 июня». В отношении бумаг «Челябэнергосбыта» указано, что речь идет о привилегированных акциях. Сведения из документа опубликовал РБК со ссылкой на письмо, оказавшееся в его распоряжении. После снятия ограничений ценные бумаги могут быть переведены в юрисдикцию РФ. Принудительный перевод в российский Национальный расчетный депозитарий начинали осуществлять на основании федерального закона от ноября 2022 года. Однако Euroclear приостановил сделки и расчеты, посчитав, что может возникнуть некорректный учет бумаг. Ограничения также сняты в отношении «Фортума». В Челябинской области компания имеет четыре теплоэлектростанции. В апреле организацию согласно указу президента РФ Владимира Путина передали под внешнее правление.

Международный депозитарий Euroclear разрешил перевод во внешний периметр акции двух компаний из Челябинска. Согласно опубликованным данным, в список из 137 бумаг вошли акции «Мечела» и «Челябэнергосбыта». В перечне напротив названий обеих компаний стоит ремарка «Приостановка отменена с 21 июня». В отношении бумаг «Челябэнергосбыта» указано, что речь идет о привилегированных акциях. Сведения из документа опубликовал РБК со ссылкой на письмо, оказавшееся в его распоряжении. После снятия ограничений ценные бумаги могут быть переведены в юрисдикцию РФ. Принудительный перевод в российский Национальный расчетный депозитарий начинали осуществлять на основании федерального закона от ноября 2022 года. Однако Euroclear приостановил сделки и расчеты, посчитав, что может возникнуть некорректный учет бумаг. Ограничения также сняты в отношении «Фортума». В Челябинской области компания имеет четыре теплоэлектростанции. В апреле организацию согласно указу президента РФ Владимира Путина передали под внешнее правление.