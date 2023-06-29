Губернатор Моор отменил ограничения по коронавирусу

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление об отмене коронавирусных ограничений в регионе. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«Сегодня подписал постановление об отмене режима повышенной готовности. Он действовал на территории Тюменской области с 17 марта 2020 года», — сообщил губернатор.
В своем обращении Александр Моор поблагодарил всех тюменцев за отзывчивость и сплоченность в борьбе с пандемией. Отдельную благодарность он выразил медикам, волонтерам и сотрудникам регионального управления Роспотребнадзора.
С 17 марта в Тюменской области был введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. В регионе были закрыты все школы, техникумы, объекты культуры и отменены все массовые мероприятия.
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