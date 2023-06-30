В Екатеринбурге двухлетний ребенок получил травмы в троллейбусе

В Екатеринбурге двухлетний мальчик получил сотрясение мозга из-за начала движения троллейбуса №32. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
«Троллейбус двигался по проспекту Космонавтов со стороны переулка Мельковский в сторону улицы Челюскинцев. При начале движения с перекрестка, водитель допустила падение пассажира в салоне», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел днем 1 июля. В ГИБДД призвали водителей соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию при движении. Также в отделении пропаганды ГИБДД напомнили, что пассажирам в общественном транспорте необходимо держаться за поручни.
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