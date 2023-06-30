30 июня 2023

В Екатеринбурге двухлетний ребенок получил травмы в троллейбусе

© Служба новостей «URA.RU»
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Иннопром-2021, первый день. Екатеринбург, троллейбус, общественный транспорт, выставка, салон троллейбуса
Ребенок получил сотрясение мозга в троллейбусе №32 Фото:

В Екатеринбурге двухлетний мальчик получил сотрясение мозга из-за начала движения троллейбуса №32. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Троллейбус двигался по проспекту Космонавтов со стороны переулка Мельковский в сторону улицы Челюскинцев. При начале движения с перекрестка, водитель допустила падение пассажира в салоне», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел днем 1 июля. В ГИБДД призвали водителей соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию при движении. Также в отделении пропаганды ГИБДД напомнили, что пассажирам в общественном транспорте необходимо держаться за поручни.

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В Екатеринбурге двухлетний мальчик получил сотрясение мозга из-за начала движения троллейбуса №32. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Троллейбус двигался по проспекту Космонавтов со стороны переулка Мельковский в сторону улицы Челюскинцев. При начале движения с перекрестка, водитель допустила падение пассажира в салоне», — сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел днем 1 июля. В ГИБДД призвали водителей соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию при движении. Также в отделении пропаганды ГИБДД напомнили, что пассажирам в общественном транспорте необходимо держаться за поручни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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