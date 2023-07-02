02 июля 2023

На место ДТП с пятью погибшими на свердловской трассе выехал прокурор

© Служба новостей «URA.RU»
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Одна из иномарок полностью сгорела
Одна из иномарок полностью сгорела

Невьянский прокурор Егор Корнилов выехал на место страшной аварии на 44-м километре трассы Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов, в которой погибли несколько человек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

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«Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения и содержании автомобильных дорог. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, проведение органами полиции доследственной проверки находится на контроле прокуратуры», — говорится в сообщении.

Происшествие случилось накануне вечером. Внедорожник Mitsubishi Outlander выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Solaris. «В результате столкновения автомобиль „Хендэ“ полностью сгорел», — добавили в прокуратуре. Водители обоих автомобилей, а также трое пассажиров Hyundai Solaris скончались на месте.

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Невьянский прокурор Егор Корнилов выехал на место страшной аварии на 44-м километре трассы Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов, в которой погибли несколько человек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения и содержании автомобильных дорог. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, проведение органами полиции доследственной проверки находится на контроле прокуратуры», — говорится в сообщении. Происшествие случилось накануне вечером. Внедорожник Mitsubishi Outlander выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Solaris. «В результате столкновения автомобиль „Хендэ“ полностью сгорел», — добавили в прокуратуре. Водители обоих автомобилей, а также трое пассажиров Hyundai Solaris скончались на месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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