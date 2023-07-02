В поселке Миасское Красноармейского района (Челябинская область) 15-летний подросток ушел гулять и пропал. Информация об этом появилась в социальных сетях поискового отряда «Легион-спас».
«Пропал Никита Шульгин из поселка Миасское. 29 июня 15-летний подросток ушел гулять из дома на улице Спортивная, дом 17. До настоящего времени он не вернулся», — сообщается в ориентировке в паблике «„Легион-СПАС“ — Поиск пропавших людей (74 рег)» в соцсети «ВКонтакте».
Среди примет подростка указали рост около 150 сантиметров. Особые приметы: веснушки на лице. Он был одет в темно-синие брюки, зелено-голубую куртку, черную толстовку и обут в серые кроссовки без шнуровки. Информацию в поисковом отряде просят сообщать инфоргам или в полицию.
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