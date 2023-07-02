02 июля 2023

В Челябинской области подросток ушел гулять и пропал. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Клипарт. Курган, ученики, подростки, лето, каникулы, школьники
Подросток ушел 29 июня из дома в поселке Миасское Фото:

В поселке Миасское Красноармейского района (Челябинская область) 15-летний подросток ушел гулять и пропал. Информация об этом появилась в социальных сетях поискового отряда «Легион-спас».

«Пропал Никита Шульгин из поселка Миасское. 29 июня 15-летний подросток ушел гулять из дома на улице Спортивная, дом 17. До настоящего времени он не вернулся», — сообщается в ориентировке в паблике «„Легион-СПАС“ — Поиск пропавших людей (74 рег)» в соцсети «ВКонтакте».

Среди примет подростка указали рост около 150 сантиметров. Особые приметы: веснушки на лице. Он был одет в темно-синие брюки, зелено-голубую куртку, черную толстовку и обут в серые кроссовки без шнуровки. Информацию в поисковом отряде просят сообщать инфоргам или в полицию.

У подростка есть особая примета — веснушки на лице
У подростка есть особая примета — веснушки на лице
Фото:

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В поселке Миасское Красноармейского района (Челябинская область) 15-летний подросток ушел гулять и пропал. Информация об этом появилась в социальных сетях поискового отряда «Легион-спас». «Пропал Никита Шульгин из поселка Миасское. 29 июня 15-летний подросток ушел гулять из дома на улице Спортивная, дом 17. До настоящего времени он не вернулся», — сообщается в ориентировке в паблике «„Легион-СПАС“ — Поиск пропавших людей (74 рег)» в соцсети «ВКонтакте». Среди примет подростка указали рост около 150 сантиметров. Особые приметы: веснушки на лице. Он был одет в темно-синие брюки, зелено-голубую куртку, черную толстовку и обут в серые кроссовки без шнуровки. Информацию в поисковом отряде просят сообщать инфоргам или в полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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