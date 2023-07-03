С одного из самых богатых челябинских депутатов требуют долги

Суд рассмотрит иск в 2,7 млн рублей к челябинскому парламентарию Алексею Денисенко

С Алексея Денисенко требуют миллионы рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С одного из самых богатых депутатов заксобрания Челябинской области, Алексея Денисенко, пытаются взыскать почти 3,2 миллиона рублей долга за строительные работы. Это следует из базы судебных дел.

«Истец обратился в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Денисенко Алексею Владимировичу о взыскании задолженности за строительно-монтажные работы в размере 2 миллионов 798 тысяч 531 рубля. А также договорных процентов за нарушение сроков оплаты в размере 359 тысяч 164 рублей, с продолжительностью начисления с 11 мая 2023 года по день фактической уплаты», — говорится в определении суда (есть в распоряжении URA.RU).

Алексей Денисенко — сын генерального директора обувной фабрики «Юничел» Владимира Денисенко. В компании отца занимает должность директора по развитию. По итогам 2021 года он вошел в топ-5 самых состоятельных депутатов региона с доходом 162 млн рублей. На звонок корреспондента URA.RU он не ответил.

С начала 2023 года это уже третий процесс с участием Денисенко. В марте он судился с правозащитником Алексеем Кошманом, требующим лишить его мандата за сокрытие активов за рубежом, и выиграл. Второй судебный скандал был связан с баней Денисенко, поставленной им на понтоне близ заповедного озера Увильды. Точку в затянувшейся тяжбе поставило вмешательство природоохранного прокурора, который потребовал убрать сооружение.