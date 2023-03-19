Суд отказался лишать мандата одного из самых богатых депутатов челябинского заксобрания

Ранее в ЗСО признали нарушение и Алексей Денисенко получил предупреждение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центральный районный суд Челябинска 20 марта отказал в иске правозащитнику Николаю Кошману, который требовал лишить мандата одного из самых богатых депутатов заксобрания (ЗСО) Алексея Денисенко. Об этом URA.RU сообщил источник в суде.

«В иске отказано. Сам Николай Кошман на заседание суда не явился и попросил рассмотреть административное дело без его участия», — заявил URA.RU инсайдер.

Кошман считал, что Денисенко должен сдать мандат за сокрытие зарубежных активов. Ранее в ЗСО признали нарушение и депутат получил в октябре 2022 года официальное предупреждение за нарушение при заполнении декларации о доходах. Денисенко в данном судебном процессе выступал третьим лицом, иск подавался к заксобранию региона. В пресс-службе суда URA.RU заявили, что информация будет позже.

Алексей Денисенко — сын генерального директора обувной фабрики «Юничел» Владимира Денисенко. В компании отца занимает должность директора по развитию. По итогам 2021 года он вошел в топ-5 самых состоятельных депутатов региона с доходом 162 млн рублей.

В начале марта в Челябинске неизвестные напали Кошмана и жестоко его избили, после чего он был доставлен в больницу. Пострадавший связывает нападение со своей профессиональной деятельностью.