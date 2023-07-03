Врио мэра Перми продолжила традицию предшественника

В мэрии Перми продолжились личные приемы граждан главой города. Традицию Алексея Демкина, покинувшего пост градоначальника, продолжила врио мэра Ольга Андрианова. Об этом сообщили в администрации Перми.
«Открытый диалог с жителями всегда являлся важным приоритетом в работе городской команды. Мы продолжим следовать этому принципу и в дальнейшем», — цитирует сайт мэрии Ольгу Андрианову. Личные встречи врио мэра проводит по вторникам.
Как ранее рассказывало URA.RU, проводить приемы граждан бывший мэр Перми Алексей Демкин начал в апреле. Он с 28 июня назначен на должность вице-премьера правительства Пермского края. Правда, сразу после смены работы ушел в отпуск.
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