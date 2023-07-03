03 июля 2023

Врио мэра Перми продолжила традицию предшественника

Врио мэра Перми Андрианова принимает горожан по вторникам
© Служба новостей «URA.RU»
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В мэрии Перми продолжились личные приемы граждан главой города. Традицию Алексея Демкина, покинувшего пост градоначальника, продолжила врио мэра Ольга Андрианова. Об этом сообщили в администрации Перми.

«Открытый диалог с жителями всегда являлся важным приоритетом в работе городской команды. Мы продолжим следовать этому принципу и в дальнейшем», — цитирует сайт мэрии Ольгу Андрианову. Личные встречи врио мэра проводит по вторникам.

Как ранее рассказывало URA.RU, проводить приемы граждан бывший мэр Перми Алексей Демкин начал в апреле. Он с 28 июня назначен на должность вице-премьера правительства Пермского края. Правда, сразу после смены работы ушел в отпуск.

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В мэрии Перми продолжились личные приемы граждан главой города. Традицию Алексея Демкина, покинувшего пост градоначальника, продолжила врио мэра Ольга Андрианова. Об этом сообщили в администрации Перми. «Открытый диалог с жителями всегда являлся важным приоритетом в работе городской команды. Мы продолжим следовать этому принципу и в дальнейшем», — цитирует сайт мэрии Ольгу Андрианову. Личные встречи врио мэра проводит по вторникам. Как ранее рассказывало URA.RU, проводить приемы граждан бывший мэр Перми Алексей Демкин начал в апреле. Он с 28 июня назначен на должность вице-премьера правительства Пермского края. Правда, сразу после смены работы ушел в отпуск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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