Глава Перми начал лично решать проблемы горожан

Для регулярных встреч с горожанами Алексей Демкин выбрал вторник Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Перми Алексей Демкин решил лично принимать граждан по интересующим их вопросам. Встречи будут проводиться еженедельно по вторникам. Первых горожан мэр принял 18 апреля. Об этом чиновник сообщил в своем аккаунте в Telegram.

«В моем рабочем графике появился „Вторник с мэром“. С этой недели по вторникам я буду проводить личные приемы. Выслушаю всех, кто ко мне обратится с вопросами или проблемами, постараюсь помочь и найти решение. Сегодня ко мне пришли несколько человек. По отдельным вопросам — целые инициативные группы», — написал в мессенджере Демкин.

Так, один из пермяков, Виктор Ефимович обратился к главе города с просьбой построить тротуар на участке улицы. Докучаева выровнять дороги частного сектора в микрорайоне Пролетарский. Демкин отметил, что отсыпку улиц уже провели. Также мэра попросили решить вопрос с арендой помещения для школы аэробной гимнастики «Шаг» и помочь с улучшением жилищных условий в рамках программы «Молодая семья». Записаться на прием к главе Перми горожане могут через интернет-приемную на сайте мэрии либо по телефону отдела по работе с обращениями граждан.

Свой прием граждан сегодня провел и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Махонин сообщил, что помог вдове участника СВО решить вопрос с установкой памятной доски в честь погибшего супруга. Личные встречи губернатора с жителями проходят регулярно в региональной общественной приемной партии «Единая Россия».

Пермяк Виктор Ефимович обратился к мэру с просьбой построить тротуар на участке улицы Докучаева Фото: аккаунт Алексея Демкина, Telegram