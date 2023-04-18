Глава Перми начал лично решать проблемы горожан

Глава Перми Алексей Демкин решил лично принимать граждан по интересующим их вопросам. Встречи будут проводиться еженедельно по вторникам. Первых горожан мэр принял 18 апреля. Об этом чиновник сообщил в своем аккаунте в Telegram.
«В моем рабочем графике появился „Вторник с мэром“. С этой недели по вторникам я буду проводить личные приемы. Выслушаю всех, кто ко мне обратится с вопросами или проблемами, постараюсь помочь и найти решение. Сегодня ко мне пришли несколько человек. По отдельным вопросам — целые инициативные группы», — написал в мессенджере Демкин.
Так, один из пермяков, Виктор Ефимович обратился к главе города с просьбой построить тротуар на участке улицы. Докучаева выровнять дороги частного сектора в микрорайоне Пролетарский. Демкин отметил, что отсыпку улиц уже провели. Также мэра попросили решить вопрос с арендой помещения для школы аэробной гимнастики «Шаг» и помочь с улучшением жилищных условий в рамках программы «Молодая семья». Записаться на прием к главе Перми горожане могут через интернет-приемную на сайте мэрии либо по телефону отдела по работе с обращениями граждан.
Свой прием граждан сегодня провел и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Махонин сообщил, что помог вдове участника СВО решить вопрос с установкой памятной доски в честь погибшего супруга. Личные встречи губернатора с жителями проходят регулярно в региональной общественной приемной партии «Единая Россия».
Пермяк Виктор Ефимович обратился к мэру с просьбой построить тротуар на участке улицы Докучаева
Глава Перми Алексей Демкин решил лично принимать граждан по интересующим их вопросам. Встречи будут проводиться еженедельно по вторникам. Первых горожан мэр принял 18 апреля. Об этом чиновник сообщил в своем аккаунте в Telegram. «В моем рабочем графике появился „Вторник с мэром“. С этой недели по вторникам я буду проводить личные приемы. Выслушаю всех, кто ко мне обратится с вопросами или проблемами, постараюсь помочь и найти решение. Сегодня ко мне пришли несколько человек. По отдельным вопросам — целые инициативные группы», — написал в мессенджере Демкин. Так, один из пермяков, Виктор Ефимович обратился к главе города с просьбой построить тротуар на участке улицы. Докучаева выровнять дороги частного сектора в микрорайоне Пролетарский. Демкин отметил, что отсыпку улиц уже провели. Также мэра попросили решить вопрос с арендой помещения для школы аэробной гимнастики «Шаг» и помочь с улучшением жилищных условий в рамках программы «Молодая семья». Записаться на прием к главе Перми горожане могут через интернет-приемную на сайте мэрии либо по телефону отдела по работе с обращениями граждан. Свой прием граждан сегодня провел и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Махонин сообщил, что помог вдове участника СВО решить вопрос с установкой памятной доски в честь погибшего супруга. Личные встречи губернатора с жителями проходят регулярно в региональной общественной приемной партии «Единая Россия».