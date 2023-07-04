В Челябинске пройдет первая креативная неделя

Челябинская область продолжает развивать креативную индустрию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинске пройдет «Российская креативная неделя — Урал». Как сообщили в пресс-службе правительства области, мероприятие будет организовано в рамках соглашения сотрудничестве с АНО «Креативная экономика».

«Мы в регионе обращаем на это [креативную индустрию] внимание и развиваем соответствующую инфраструктуру. К примеру, в Челябинске работает креативный кластер „Свобода 2“, недавно открыли креативное пространство для коворкинга „Колибри“. И мы относимся к креативным индустриям не просто как к творческому процессу. Это, в первую очередь, экономика и бизнес», — приводит слова губернатора Алексея Текслера пресс-служба правительства региона.

По мнению главы области подписанное соглашение даст новые возможности для взаимодействия, обмена опытом, практиками. Он отметил, что уже сегодня имеется много идей, которые можно вместе развивать.

Президент АНО «Креативная экономика» Марина Абрамова, в свою очередь, выделила тот факт, что формат Российской креативной недели идет в регионы. Она выразила уверенность, что совместными усилиями удастся вывести креативный бизнес в России на новый уровень и добиться больших успехов.