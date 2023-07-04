04 июля 2023

В Челябинской области на три часа закроют проезд на участке трассы М-5

Упрдор «Южный Урал»: участок дороги «Челябинск — Москва» в Ашинском районе 6 июля закроют из-за взрывов
© Служба новостей «URA.RU»
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Для расширения федеральной дороги возле Аши готовят взрывные работы Фото:

В Ашинском районе (Челябинская область) 6 июля ради реконструкции федеральной трассы М-5 на три часа перекроют движение на участке дороги. Для части транспорта будет организован объезд, сообщили 5 июля URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“».

«В связи с проведением буровзрывных работ на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск 6 июля с 10:00 до 13:00 закрывается движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе Челябинской области. Схема объезда по региональным дорогам по маршруту Аша-Миньяр-Сим предусмотрена только для легкового транспорта», — пояснили URA.RU.

Большегрузам и автобусам придется ожидать открытия трассы. Дорожники также напомнили, что подобного рода ограничения будут вводить каждый четверг вплоть до 1 октября.

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В Ашинском районе (Челябинская область) 6 июля ради реконструкции федеральной трассы М-5 на три часа перекроют движение на участке дороги. Для части транспорта будет организован объезд, сообщили 5 июля URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». «В связи с проведением буровзрывных работ на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск 6 июля с 10:00 до 13:00 закрывается движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе Челябинской области. Схема объезда по региональным дорогам по маршруту Аша-Миньяр-Сим предусмотрена только для легкового транспорта», — пояснили URA.RU. Большегрузам и автобусам придется ожидать открытия трассы. Дорожники также напомнили, что подобного рода ограничения будут вводить каждый четверг вплоть до 1 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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