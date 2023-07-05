Вирусолог Чепурнов опроверг фейк о массовой гибели из-за вакцины от COVID

05 июля 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

Вакцина от коронавируса в пять раз снижает количество госпитализаций, подчеркнул Александр Чепурнов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Распространяемая в социальных сетях информация о том, что 13 млн человек скончались из-за вакцины от коронавируса, является фейком. Об этом в разговоре с URA.RU заявил начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, вирусолог Александр Чепурнов. «Это все фейки. От вакцин бывают проблемы аллергического характера. Про вакцину от коронавируса известно точно, что она снижает количество госпитализаций минимум в пять раз. Распространяют информацию, что вакцина неким образом влияет на сердце, но за эти не стоит никаких цифр и, тем более, речь не идет о смертях. И когда появляется цифра в 13 млн у меня сомнений нет, что это фейк», — заявил Чепурнов. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. Кроме того британский сайт The Expose, на материал которого ссылаются в соцсетях, известен своей сомнительной репутацией. На нем регулярно публикую конспирологические теории и фейки о коронавирусе и вакцинации.

Распространяемая в социальных сетях информация о том, что 13 млн человек скончались из-за вакцины от коронавируса, является фейком. Об этом в разговоре с URA.RU заявил начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, вирусолог Александр Чепурнов. «Это все фейки. От вакцин бывают проблемы аллергического характера. Про вакцину от коронавируса известно точно, что она снижает количество госпитализаций минимум в пять раз. Распространяют информацию, что вакцина неким образом влияет на сердце, но за эти не стоит никаких цифр и, тем более, речь не идет о смертях. И когда появляется цифра в 13 млн у меня сомнений нет, что это фейк», — заявил Чепурнов. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. Кроме того британский сайт The Expose, на материал которого ссылаются в соцсетях, известен своей сомнительной репутацией. На нем регулярно публикую конспирологические теории и фейки о коронавирусе и вакцинации.