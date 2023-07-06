Коллеги поддержали главу детсада в Екатеринбурге, задержанную после смерти Далера Бобиева. Фото

06 июля 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

Заведующую детского сада Анну Гилеву доставили в суд в наручниках и выбирают меру пресечения Фото: Илья Московец, URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Коллектив детского сада, куда ходил шестилетний Далер Бобиев, погибший позднее в семье опекунши, работает над тем, чтобы помочь заведующей Анне Гилевой. Об этом URA.RU рассказал один из сотрудников учреждения. Главу детсада задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. «Мы работаем над этим», — ответили в детском саду, отвечая на вопрос корреспондента агентства о том, планируется ли выступить в поддержку заведующей или написать петицию. Других подробностей в учреждении раскрывать не стали. Анну Гилеву доставили в суд и избирают меру пресечения. Ранее URA.RU сообщало, что заведующей детским садом на Вторчермете, куда ходил Далер Бобиев, предъявили обвинение по ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Мальчик жил в семье опекунши Вероники Наумовой. 26 июня женщина заявила, что ребенок сбежал, и попросила помочь в поисках. Ребенка искали сотни волонтеров. Позднее выяснилось, что Далер умер еще в декабре 2022 года, все это время Наумова скрывала его смерть. Также выяснилось, что мальчик то и дело появлялся в обществе с синяками и ссадинами. Опекунша заявляла, что он сам себя калечил. Сейчас она находится в СИЗО и пробудет под арестом до 26 августа. Подробнее об истории Далера Бобиева — в материалах URA.RU. Анну Гилеву доставили в суд, чтобы выбрать меру пресечения Фото: URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Коллектив детского сада, куда ходил шестилетний Далер Бобиев, погибший позднее в семье опекунши, работает над тем, чтобы помочь заведующей Анне Гилевой. Об этом URA.RU рассказал один из сотрудников учреждения. Главу детсада задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. «Мы работаем над этим», — ответили в детском саду, отвечая на вопрос корреспондента агентства о том, планируется ли выступить в поддержку заведующей или написать петицию. Других подробностей в учреждении раскрывать не стали. Анну Гилеву доставили в суд и избирают меру пресечения. Ранее URA.RU сообщало, что заведующей детским садом на Вторчермете, куда ходил Далер Бобиев, предъявили обвинение по ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Мальчик жил в семье опекунши Вероники Наумовой. 26 июня женщина заявила, что ребенок сбежал, и попросила помочь в поисках. Ребенка искали сотни волонтеров. Позднее выяснилось, что Далер умер еще в декабре 2022 года, все это время Наумова скрывала его смерть. Также выяснилось, что мальчик то и дело появлялся в обществе с синяками и ссадинами. Опекунша заявляла, что он сам себя калечил. Сейчас она находится в СИЗО и пробудет под арестом до 26 августа. Подробнее об истории Далера Бобиева — в материалах URA.RU.