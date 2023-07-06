В пермских магазинах продавали молоко, йогурты и сливки неизвестного происхождения

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УРАЛТЕСТ. Результаты тестирования молока. Екатеринбург, молоко, тестирование, лаборатория, молочная продукция
Производитель не указал, из чего изготовил молочную продукцию Фото:

Свыше трех тонн молочной продукции неизвестного происхождения обнаружили на прилавках магазинов в Пермском крае. Компания нарушила действующее законодательство, не указав ингредиенты при производстве товаров, передает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«Сотрудником ООО „Суксунское“ был оформлен 41 электронный ветеринарный сопроводительный документ на 3,136 тонны молочной продукции (йогурт, сливочное масло, топленое и питьевое молоко, питьевые сливки, сметана, творог и творожная масса) без указания сырья. <…> Молочная продукция была реализована в розничные магазины Пермского края», — указано на сайте ведомства.

ООО «Суксунское» вынесено предостережение о недопустимости нарушений, руководсту необходимо их устранить. Учетная запись уполномоченного лица в электронной системе «ВетИС-Паспорт» приостановлена на месяц. Вся информация направлена в комиссию по противодействию незаконному обороту продукции в Прикамье.

Ранее в регионе обнаружили сотни килограммов пельменей неизвестного происхождения, которые продавались в пермских магазинах. Тогда производитель также не указала сырье, из которого были изготовлены полуфабрикаты, тем самым нарушив закон.

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Свыше трех тонн молочной продукции неизвестного происхождения обнаружили на прилавках магазинов в Пермском крае. Компания нарушила действующее законодательство, не указав ингредиенты при производстве товаров, передает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. «Сотрудником ООО „Суксунское“ был оформлен 41 электронный ветеринарный сопроводительный документ на 3,136 тонны молочной продукции (йогурт, сливочное масло, топленое и питьевое молоко, питьевые сливки, сметана, творог и творожная масса) без указания сырья. <…> Молочная продукция была реализована в розничные магазины Пермского края», — указано на сайте ведомства. ООО «Суксунское» вынесено предостережение о недопустимости нарушений, руководсту необходимо их устранить. Учетная запись уполномоченного лица в электронной системе «ВетИС-Паспорт» приостановлена на месяц. Вся информация направлена в комиссию по противодействию незаконному обороту продукции в Прикамье. Ранее в регионе обнаружили сотни килограммов пельменей неизвестного происхождения, которые продавались в пермских магазинах. Тогда производитель также не указала сырье, из которого были изготовлены полуфабрикаты, тем самым нарушив закон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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