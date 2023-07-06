06 июля 2023

В Перми готовятся к открытию поликлиники, которую строили шесть лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , регистратура поликлиники
Поликлиника сможет обслуживать около 32 тысяч пермяков Фото:

Городская поликлиника в Перми, которая располагается по адресу улица Ленина, 16 получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом в своем telegram-канале написал гендиректор КРПК Алексей Бураков. Возведение объекта началось еще в 2017 году.

«Получено разрешение на ввод городской поликлиники на ул. Ленина, 16. Это значит, что строительные работы полностью завершены, проверены и соответствуют всем нормам», — пишет Бураков. Он отметил, что впереди осталось лицензирование учреждения.

Поликлинику начали строить еще в 2017 году. Подрядчик ООО «Спецстрой», который ранее строил объект, неоднократно срывал сроки. В 2022 году по этой причине с компанией разорвали контракт. В новом медучреждении помощь смогут получать около 32 тысяч жителей города. В здании расположатся терапевтический, хирургический и неврологический стационары, травмпункт, отделения лучевой диагностики, неотложной помощи и реабилитационной профилактики.

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Городская поликлиника в Перми, которая располагается по адресу улица Ленина, 16 получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом в своем telegram-канале написал гендиректор КРПК Алексей Бураков. Возведение объекта началось еще в 2017 году. «Получено разрешение на ввод городской поликлиники на ул. Ленина, 16. Это значит, что строительные работы полностью завершены, проверены и соответствуют всем нормам», — пишет Бураков. Он отметил, что впереди осталось лицензирование учреждения. Поликлинику начали строить еще в 2017 году. Подрядчик ООО «Спецстрой», который ранее строил объект, неоднократно срывал сроки. В 2022 году по этой причине с компанией разорвали контракт. В новом медучреждении помощь смогут получать около 32 тысяч жителей города. В здании расположатся терапевтический, хирургический и неврологический стационары, травмпункт, отделения лучевой диагностики, неотложной помощи и реабилитационной профилактики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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