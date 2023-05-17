17 мая 2023

Глава МОК заявил о желании видеть атлетов всех стран на Олимпийских играх

Томас Бах: спортсмены всех стран должны быть допущены для участия в Олимпиаде
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия от 27.07.2016 . , олимпийские кольца, закат, олимпиада
МОК хочет видеть на Олимпиаде спортсменов всех стран Фото:

Международный олимпийский комитет поддерживает участие спортсменов всех национальных олимпийских комитетов. Об этом заявил Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

«Рекомендация МОК — спортсмены всех стран должны быть допущены для участия в квалификационных соревнованиях, которые уже проводятся. Надеюсь, что многие федерации примут наши рекомендации», — приводит ТАСС слова Баха в интервью болгарским журналистам.

Президент МОК добавил, что прилагаются силы для участия всех 206 национальных комитетов — членов МОК в Олимпийских играх. «Мы прилагаем все усилия, чтобы объединить спортсменов всего мира, чтобы они без ограничений принимали участие в международных состязаниях», — сообщил Бах.

Ранее URA.RU сообщало о сроках принятия решения Международным олимпийским комитетом о допуске российских спортсменов к участию в Олимпиаде. Решение об участии России и Беларуси в играх будет принято не раньше лета 2023 года. Также исполком комитета предложил допускать к соревнованиям россиян, не поддержавших спецоперацию.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Международный олимпийский комитет поддерживает участие спортсменов всех национальных олимпийских комитетов. Об этом заявил Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. «Рекомендация МОК — спортсмены всех стран должны быть допущены для участия в квалификационных соревнованиях, которые уже проводятся. Надеюсь, что многие федерации примут наши рекомендации», — приводит ТАСС слова Баха в интервью болгарским журналистам. Президент МОК добавил, что прилагаются силы для участия всех 206 национальных комитетов — членов МОК в Олимпийских играх. «Мы прилагаем все усилия, чтобы объединить спортсменов всего мира, чтобы они без ограничений принимали участие в международных состязаниях», — сообщил Бах. Ранее URA.RU сообщало о сроках принятия решения Международным олимпийским комитетом о допуске российских спортсменов к участию в Олимпиаде. Решение об участии России и Беларуси в играх будет принято не раньше лета 2023 года. Также исполком комитета предложил допускать к соревнованиям россиян, не поддержавших спецоперацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...