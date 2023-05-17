Глава МОК заявил о желании видеть атлетов всех стран на Олимпийских играх

Томас Бах: спортсмены всех стран должны быть допущены для участия в Олимпиаде

18 мая 2023 в 03:33 Размер текста - 17 +

МОК хочет видеть на Олимпиаде спортсменов всех стран Фото: pixabay.com © URA.RU Международный олимпийский комитет поддерживает участие спортсменов всех национальных олимпийских комитетов. Об этом заявил Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. «Рекомендация МОК — спортсмены всех стран должны быть допущены для участия в квалификационных соревнованиях, которые уже проводятся. Надеюсь, что многие федерации примут наши рекомендации», — приводит ТАСС слова Баха в интервью болгарским журналистам. Президент МОК добавил, что прилагаются силы для участия всех 206 национальных комитетов — членов МОК в Олимпийских играх. «Мы прилагаем все усилия, чтобы объединить спортсменов всего мира, чтобы они без ограничений принимали участие в международных состязаниях», — сообщил Бах. Ранее URA.RU сообщало о сроках принятия решения Международным олимпийским комитетом о допуске российских спортсменов к участию в Олимпиаде. Решение об участии России и Беларуси в играх будет принято не раньше лета 2023 года. Также исполком комитета предложил допускать к соревнованиям россиян, не поддержавших спецоперацию.

Международный олимпийский комитет поддерживает участие спортсменов всех национальных олимпийских комитетов. Об этом заявил Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. «Рекомендация МОК — спортсмены всех стран должны быть допущены для участия в квалификационных соревнованиях, которые уже проводятся. Надеюсь, что многие федерации примут наши рекомендации», — приводит ТАСС слова Баха в интервью болгарским журналистам. Президент МОК добавил, что прилагаются силы для участия всех 206 национальных комитетов — членов МОК в Олимпийских играх. «Мы прилагаем все усилия, чтобы объединить спортсменов всего мира, чтобы они без ограничений принимали участие в международных состязаниях», — сообщил Бах. Ранее URA.RU сообщало о сроках принятия решения Международным олимпийским комитетом о допуске российских спортсменов к участию в Олимпиаде. Решение об участии России и Беларуси в играх будет принято не раньше лета 2023 года. Также исполком комитета предложил допускать к соревнованиям россиян, не поддержавших спецоперацию.