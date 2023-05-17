Глава МОК заявил о желании видеть атлетов всех стран на Олимпийских играх

Международный олимпийский комитет поддерживает участие спортсменов всех национальных олимпийских комитетов. Об этом заявил Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.
«Рекомендация МОК — спортсмены всех стран должны быть допущены для участия в квалификационных соревнованиях, которые уже проводятся. Надеюсь, что многие федерации примут наши рекомендации», — приводит ТАСС слова Баха в интервью болгарским журналистам.
Президент МОК добавил, что прилагаются силы для участия всех 206 национальных комитетов — членов МОК в Олимпийских играх. «Мы прилагаем все усилия, чтобы объединить спортсменов всего мира, чтобы они без ограничений принимали участие в международных состязаниях», — сообщил Бах.
Ранее URA.RU сообщало о сроках принятия решения Международным олимпийским комитетом о допуске российских спортсменов к участию в Олимпиаде. Решение об участии России и Беларуси в играх будет принято не раньше лета 2023 года. Также исполком комитета предложил допускать к соревнованиям россиян, не поддержавших спецоперацию.
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