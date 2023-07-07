07 июля 2023

В Свердловской области разработали уникальную форму для военных. Фото

Компания «Проект Т» из Первоуральска создала костюм с возможностью эвакуировать раненого бойца
© Служба новостей «URA.RU»
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Этап специальных учений материально-технического обеспечения на станции Адуй. Свердловская область, построение, военные, военная форма, солдат, полевая форма
Тактический костюм позволяет эвакуировать раненого бойца Фото:
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В Первоуральске (Свердловская область) в компании «Проект Т» разработали военную форму для бойцов, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Тактический костюм «Росомаха» позволяет эвакуировать раненого с поля боя без дополнительных приспособлений.

«У костюма есть несколько „фишек“, но главная — ремни для эвакуации, вшитые в брюки (на уровне бедер) и в куртку (на уровне плеч). Они позволяют эвакуировать раненого без носилок — держа за эти петли. Причем, если раненый в сознании и может помогать тем, кто его эвакуирует, то достаточно и двух человек, который несут его за нижние ремни», — рассказал военкор Андрей Гусельников в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало о екатеринбургской компании Tornado tactical, которая производит одежду для военных и спецподразделений. Продукция компании пользуется большим спросом не только в России, но и в ряде стран СНГ.

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В Первоуральске (Свердловская область) в компании «Проект Т» разработали военную форму для бойцов, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Тактический костюм «Росомаха» позволяет эвакуировать раненого с поля боя без дополнительных приспособлений. «У костюма есть несколько „фишек“, но главная — ремни для эвакуации, вшитые в брюки (на уровне бедер) и в куртку (на уровне плеч). Они позволяют эвакуировать раненого без носилок — держа за эти петли. Причем, если раненый в сознании и может помогать тем, кто его эвакуирует, то достаточно и двух человек, который несут его за нижние ремни», — рассказал военкор Андрей Гусельников в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало о екатеринбургской компании Tornado tactical, которая производит одежду для военных и спецподразделений. Продукция компании пользуется большим спросом не только в России, но и в ряде стран СНГ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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