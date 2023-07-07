В Свердловской области разработали уникальную форму для военных. Фото

Компания «Проект Т» из Первоуральска создала костюм с возможностью эвакуировать раненого бойца

08 июля 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

Тактический костюм позволяет эвакуировать раненого бойца Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Первоуральске (Свердловская область) в компании «Проект Т» разработали военную форму для бойцов, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Тактический костюм «Росомаха» позволяет эвакуировать раненого с поля боя без дополнительных приспособлений. «У костюма есть несколько „фишек“, но главная — ремни для эвакуации, вшитые в брюки (на уровне бедер) и в куртку (на уровне плеч). Они позволяют эвакуировать раненого без носилок — держа за эти петли. Причем, если раненый в сознании и может помогать тем, кто его эвакуирует, то достаточно и двух человек, который несут его за нижние ремни», — рассказал военкор Андрей Гусельников в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало о екатеринбургской компании Tornado tactical, которая производит одежду для военных и спецподразделений. Продукция компании пользуется большим спросом не только в России, но и в ряде стран СНГ.

В Первоуральске (Свердловская область) в компании «Проект Т» разработали военную форму для бойцов, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Тактический костюм «Росомаха» позволяет эвакуировать раненого с поля боя без дополнительных приспособлений. «У костюма есть несколько „фишек“, но главная — ремни для эвакуации, вшитые в брюки (на уровне бедер) и в куртку (на уровне плеч). Они позволяют эвакуировать раненого без носилок — держа за эти петли. Причем, если раненый в сознании и может помогать тем, кто его эвакуирует, то достаточно и двух человек, который несут его за нижние ремни», — рассказал военкор Андрей Гусельников в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало о екатеринбургской компании Tornado tactical, которая производит одежду для военных и спецподразделений. Продукция компании пользуется большим спросом не только в России, но и в ряде стран СНГ.