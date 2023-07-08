Воспитатель челябинской школы-интерната попала под следствие за издевательства над детьми

09 июля 2023 в 17:53 Размер текста - 17 +

Сестра одной из воспитанниц школы-интерната пожаловалась на воспитателя детскому омбудсмену Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области региональное управление СК России возбудило дело на воспитателя школы-интерната, которая систематически издевалась над детьми. Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова, жалобы детей подтвердились в ходе проверки. «Итоги проверки мы передали в следственное управление Следственного комитета РФ по Челябинской области. Было возбуждено уголовное дело в отношении воспитателя школы-интерната и приняты соответствующие меры», — сообщила Евгения Майорова на своей странице во «ВКонтакте». С жалобами на воспитателя в аппарат детского омбудсмена обратилась сестра одной из воспитанниц школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С ее слов, воспитатель систематически унижала и била детей. Другие дети были опрошены в присутствии педагога-психолога, они все подтвердили.

В Челябинской области региональное управление СК России возбудило дело на воспитателя школы-интерната, которая систематически издевалась над детьми. Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова, жалобы детей подтвердились в ходе проверки. «Итоги проверки мы передали в следственное управление Следственного комитета РФ по Челябинской области. Было возбуждено уголовное дело в отношении воспитателя школы-интерната и приняты соответствующие меры», — сообщила Евгения Майорова на своей странице во «ВКонтакте». С жалобами на воспитателя в аппарат детского омбудсмена обратилась сестра одной из воспитанниц школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С ее слов, воспитатель систематически унижала и била детей. Другие дети были опрошены в присутствии педагога-психолога, они все подтвердили.