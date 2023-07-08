08 июля 2023

Воспитатель челябинской школы-интерната попала под следствие за издевательства над детьми

© Служба новостей «URA.RU»
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Юргамыш. Курган, девушка, подросток, телефонный звонок
Сестра одной из воспитанниц школы-интерната пожаловалась на воспитателя детскому омбудсмену Фото:

В Челябинской области региональное управление СК России возбудило дело на воспитателя школы-интерната, которая систематически издевалась над детьми. Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова, жалобы детей подтвердились в ходе проверки.

«Итоги проверки мы передали в следственное управление Следственного комитета РФ по Челябинской области. Было возбуждено уголовное дело в отношении воспитателя школы-интерната и приняты соответствующие меры», — сообщила Евгения Майорова на своей странице во «ВКонтакте».

С жалобами на воспитателя в аппарат детского омбудсмена обратилась сестра одной из воспитанниц школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С ее слов, воспитатель систематически унижала и била детей. Другие дети были опрошены в присутствии педагога-психолога, они все подтвердили.

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В Челябинской области региональное управление СК России возбудило дело на воспитателя школы-интерната, которая систематически издевалась над детьми. Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова, жалобы детей подтвердились в ходе проверки. «Итоги проверки мы передали в следственное управление Следственного комитета РФ по Челябинской области. Было возбуждено уголовное дело в отношении воспитателя школы-интерната и приняты соответствующие меры», — сообщила Евгения Майорова на своей странице во «ВКонтакте». С жалобами на воспитателя в аппарат детского омбудсмена обратилась сестра одной из воспитанниц школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С ее слов, воспитатель систематически унижала и била детей. Другие дети были опрошены в присутствии педагога-психолога, они все подтвердили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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