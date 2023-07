Лучшие диджеи России на пермском аэродроме устроят масштабный фестиваль электронной музыки

Зажигать музыканты будут под Кунгуром 4 и 5 августа Фото: Дарья Попова © URA.RU Масштабный фестиваль электронной музыки соберет в Пермском крае лучших диджеев со все России. PENNOE FEST 2.0 — это горячая смесь всемирно известных фестивалей Oktoberfest и Tomorrowland, утверждают организаторы. Хедлайнером open air на аэродроме «Мыльники» станет DJ FEEL, вошедший в топ-30 мировых электронных музыкантов и игравший на одной сцене с The Prodigy. «DJ FEEL — первый российский диджей, вошедший в сотню лучших диск-жокеев мира, став номером 30 в мире. Фил оставил позади Chemical Brothers, Fatboy Slim. Он выступал на одной сцене The Prodigy, Paul Oakenfold, Tiesto, Blank & Jones, Antiloop, Darude, Marusha, Quicklisilver, Astral Projection, Above & Beyond на крупнейших фестивалях страны и мира», — говорится на странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте». Кроме DJ FEEL на PENNOE FEST 2.0 выступит множество других музыкантов. Фестиваль пройдет в течение двух дней — 4 и 5 августа в Кунгурском муниципальном округе. Главным стилем оформления праздника станет киберпанк.

