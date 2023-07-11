Губернатор ХМАО отрабатывала с молодежью план мероприятий на полгода

Идеи молодежи будут внедрены в муниципальные и региональные программы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова на заседании Координационного совета отработала с молодыми югорчанами, участниками Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» предложения по дополнению плана мероприятий на вторую половину этого года. Об этом сообщила губернатор Югры.

«На стратегической сессии „Движение — это мы“ 10 июля участники профильной смены „Время Первых“ разработали предложения на вторую половину этого года по наполнению семи образовательных, профориентационных, оздоровительных региональных проектов Движения. В приоритете — создание пространств для развития и самореализации каждого, формирование сообществ по интересам», — сообщила Наталья Комарова в своем telegram-канале.

В качестве примера предложения губернатор Комарова рассказала об идеях двух сургутянок Евгении Мазуркевич и Софьи Снегиревой. Девочки хотели добавить к мероприятиям Всероссийского фестиваля «Спартакиада Первых» четыре спортивных трека — профессиональный (биатлон, керлинг, конькобежный спорт, лыжные гонки), семейный (сдача норм ГТО), этнический (метание топора, бег с палкой, гонки на оленьих упряжках, перетягивание палки), особенный (следж-хоккей, гонки на снегоступах, лыжный спорт). Их девиз — «Спорт для первых, спорт без границ».

Ранее URA.RU писало, что Наталья Комарова во время рабочей поездки в Челябинскую область на площадке форума Уральского федерального округа «УТРО» встретилась с молодежью из своего региона. Победители «Студенческой весны», участники «Движения первых» и волонтеры задавали главе региона вопросы о том, как воспитывать в детях патриотизм, любовь к Родине, родному языку.