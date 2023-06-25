Губернатор Комарова встретилась с молодежью из ХМАО в Челябинске

25 июня 2023 в 14:24 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова рассказала, как воспитывать в детях патриотизм и любовь к Родине Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова в ходе рабочей поездки в Челябинскую область посетила площадки форума молодежи Уральского федерального округа «УТРО». Во время общения главе региона задавали вопросы о том, как воспитывать в детях патриотизм и любовь к Родине. Об этом сообщили на официальном сайте региона. «Вместе с Натальей Комаровой в горнолыжном курорте „Солнечная долина“, на базе которого проходит форум, побывали студенты — победители „Студенческой весны“, участники „Движения первых“ и волонтеры. Молодые югорчане, педагоги, воспитатели задавали главе региона вопросы о том, как воспитывать в детях патриотизм, любовь к Родине, родному языку. Наталья Комарова отметила, что большое значение имеют традиции, образ жизни и то, что сопровождает детей изо дня в день», — сообщили на сайте правительства. На площадке от Югры «Добрые люди» ребята разработают механизм по подготовке социально-ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) к взаимодействию со студентами, которые хотят пройти практику по программе «Обучение служением». Тем самым участники форума научатся технологиям работы с молодежью и инструментам ее вовлечения в некоммерческий сектор. В ходе встречи молодежь поделилась с Натальей Комаровой своими взглядами на то, как нужно добиваться поставленных целей и совершенствовать свои профессиональные навыки. По мнению участников, примером для многих может стать легенда югорской медицины, первый врач из народов ханты, основоположник здравоохранения в автономном округе, заслуженный врач РСФСР Елена Сагандукова, чьим портретом югорская делегация украсила свой шатер «Добрые люди». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова в ходе рабочей поездки в Челябинскую область посетила площадки форума молодежи Уральского федерального округа «УТРО». Во время общения главе региона задавали вопросы о том, как воспитывать в детях патриотизм и любовь к Родине. Об этом сообщили на официальном сайте региона. «Вместе с Натальей Комаровой в горнолыжном курорте „Солнечная долина“, на базе которого проходит форум, побывали студенты — победители „Студенческой весны“, участники „Движения первых“ и волонтеры. Молодые югорчане, педагоги, воспитатели задавали главе региона вопросы о том, как воспитывать в детях патриотизм, любовь к Родине, родному языку. Наталья Комарова отметила, что большое значение имеют традиции, образ жизни и то, что сопровождает детей изо дня в день», — сообщили на сайте правительства. На площадке от Югры «Добрые люди» ребята разработают механизм по подготовке социально-ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) к взаимодействию со студентами, которые хотят пройти практику по программе «Обучение служением». Тем самым участники форума научатся технологиям работы с молодежью и инструментам ее вовлечения в некоммерческий сектор. В ходе встречи молодежь поделилась с Натальей Комаровой своими взглядами на то, как нужно добиваться поставленных целей и совершенствовать свои профессиональные навыки. По мнению участников, примером для многих может стать легенда югорской медицины, первый врач из народов ханты, основоположник здравоохранения в автономном округе, заслуженный врач РСФСР Елена Сагандукова, чьим портретом югорская делегация украсила свой шатер «Добрые люди».