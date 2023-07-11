Депутата гордумы Челябинска не выпустили из СИЗО

12 июля 2023 в 11:52 Размер текста - 17 +

Олега Иванова оставили в СИЗО до 21 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутата гордумы Челябинска Олега Иванова, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов, оставили под стражей. Такое решение принял 12 июля областной суд. «Суд рассмотрел жалобу стороны защиты на меру пресечения Олегу Иванову. Решение Центрального суда о содержании Иванова под стражей до 21 августа оставлено без изменений», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что сторона защиты просила суд отменить меру пресечения в виде содержания в СИЗО. Свою точку зрения адвокаты аргументировали тем, что ранее, находясь под домашним арестом, Иванов не нарушал условий меры пресечения. Следствием не представлены доказательства этому. Сотрудники УФСБ по региону задержали Иванова в конце 2022 года. Ему предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 500 млн рублей. Также к нему предъявлены гражданские иски от СК «Гринфлайт», в которых компания требует возместить нанесенный ущерб. Помимо этого, в отношении Иванова возбуждено уголовное дело о подделке документов. По этому же делу проходит жена депутата Татьяна Завгородняя. По мнению специалистов из четвертого следственного управления СКР РФ, занимающихся расследованием дела, именно она подписывала фиктивные документы. Ранее URA.RU направляло запрос в четвертое следственное управление СКР РФ с просьбой прокомментировать, как идет расследование в отношении Иванова. Ответ на запрос не поступил. Семья депутата основала несколько фирм, занимающихся строительством зданий. В том числе они получали контракты от силовых структур. По итогам деятельности компании задолжали налоговикам и партнерам сотни миллионов рублей, а в отношении «Альфастроя» начался процесс банкротства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутата гордумы Челябинска Олега Иванова, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов, оставили под стражей. Такое решение принял 12 июля областной суд. «Суд рассмотрел жалобу стороны защиты на меру пресечения Олегу Иванову. Решение Центрального суда о содержании Иванова под стражей до 21 августа оставлено без изменений», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что сторона защиты просила суд отменить меру пресечения в виде содержания в СИЗО. Свою точку зрения адвокаты аргументировали тем, что ранее, находясь под домашним арестом, Иванов не нарушал условий меры пресечения. Следствием не представлены доказательства этому. Сотрудники УФСБ по региону задержали Иванова в конце 2022 года. Ему предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 500 млн рублей. Также к нему предъявлены гражданские иски от СК «Гринфлайт», в которых компания требует возместить нанесенный ущерб. Помимо этого, в отношении Иванова возбуждено уголовное дело о подделке документов. По этому же делу проходит жена депутата Татьяна Завгородняя. По мнению специалистов из четвертого следственного управления СКР РФ, занимающихся расследованием дела, именно она подписывала фиктивные документы. Ранее URA.RU направляло запрос в четвертое следственное управление СКР РФ с просьбой прокомментировать, как идет расследование в отношении Иванова. Ответ на запрос не поступил. Семья депутата основала несколько фирм, занимающихся строительством зданий. В том числе они получали контракты от силовых структур. По итогам деятельности компании задолжали налоговикам и партнерам сотни миллионов рублей, а в отношении «Альфастроя» начался процесс банкротства.