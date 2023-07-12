Лондон и Киев приняли решение по гарантиям безопасности для Украины

Зеленский и Сунак согласились, что гарантии безопасности для Украины не заменят ее членство в НАТО
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Визит Владимира Зеленского в Великобританию. stock, зеленский владимир, stock, Сунак Риши
Владимир Зеленский и Риши Сунак отметили значимость гарантий безопасности для Украины Фото:

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский достигли согласия, что гарантии безопасности для украинской стороны не заменят ее членство в НАТО. Об этом сообщили в правительстве Великобритании.

«Сунак и Зеленский согласились, что гарантии безопасности Украине не будут заменой членства в НАТО», — сообщается на официальном сайте правительства Британии. Там добавили, что лидеры двух стран достигли соглашения о значимости гарантий безопасности для Украины. Сунак и Зеленский выразили надежду на создание новой системы безопасности,

Ранее Владимир Зеленский особенно подчеркивал, что гарантии безопасности от стран Запада не должны заменить членство Украины в НАТО. Соответствующие гарантии могут быть даны на проходящем ныне саммите НАТО в Вильнюсе.

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский достигли согласия, что гарантии безопасности для украинской стороны не заменят ее членство в НАТО. Об этом сообщили в правительстве Великобритании. «Сунак и Зеленский согласились, что гарантии безопасности Украине не будут заменой членства в НАТО», — сообщается на официальном сайте правительства Британии. Там добавили, что лидеры двух стран достигли соглашения о значимости гарантий безопасности для Украины. Сунак и Зеленский выразили надежду на создание новой системы безопасности, Ранее Владимир Зеленский особенно подчеркивал, что гарантии безопасности от стран Запада не должны заменить членство Украины в НАТО. Соответствующие гарантии могут быть даны на проходящем ныне саммите НАТО в Вильнюсе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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