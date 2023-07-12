Лондон и Киев приняли решение по гарантиям безопасности для Украины

Владимир Зеленский и Риши Сунак отметили значимость гарантий безопасности для УкраиныФото: Официальный сайт президента Украины
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский достигли согласия, что гарантии безопасности для украинской стороны не заменят ее членство в НАТО. Об этом сообщили в правительстве Великобритании.
«Сунак и Зеленский согласились, что гарантии безопасности Украине не будут заменой членства в НАТО», — сообщается на официальном сайте правительства Британии. Там добавили, что лидеры двух стран достигли соглашения о значимости гарантий безопасности для Украины. Сунак и Зеленский выразили надежду на создание новой системы безопасности,
Ранее Владимир Зеленский особенно подчеркивал, что гарантии безопасности от стран Запада не должны заменить членство Украины в НАТО. Соответствующие гарантии могут быть даны на проходящем ныне саммите НАТО в Вильнюсе.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский достигли согласия, что гарантии безопасности для украинской стороны не заменят ее членство в НАТО. Об этом сообщили в правительстве Великобритании. «Сунак и Зеленский согласились, что гарантии безопасности Украине не будут заменой членства в НАТО», — сообщается на официальном сайте правительства Британии. Там добавили, что лидеры двух стран достигли соглашения о значимости гарантий безопасности для Украины. Сунак и Зеленский выразили надежду на создание новой системы безопасности, Ранее Владимир Зеленский особенно подчеркивал, что гарантии безопасности от стран Запада не должны заменить членство Украины в НАТО. Соответствующие гарантии могут быть даны на проходящем ныне саммите НАТО в Вильнюсе.