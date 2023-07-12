В пермском зоопарке умер волк-долгожитель

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Челябинский зоопарк открыли для посещения. Челябинск, зоопарк, животные, волк
Волки в неволе живут в среднем до 10 лет Фото:

В пермском зоопарке умер волк по кличке Серый. Для своего вида животное прожило достаточно долго — 16 лет, сообщается в группе зоопарка, в соцсети «ВКонтакте».

«На днях в нашем зоопарке не стало нашего долгожителя, волка по кличке Серый. Серый прожил в нашем зоопарке долгие 16 лет», — говорится в публикации в группе. На воле волки живут в среднем не дольше 10 лет.

Серого нашли маленьким волчонком в Добрянском округе. Он остался без родителей и его решено было передать в пермский зоопарк. Позже волк вырос и завел семью с волчицей Метелью. Последние годы Серый жил один и из-за возраста часто болел, имел проблемы со здоровьем. Но несмотря на это, дожил до преклонного возраста.

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В пермском зоопарке умер волк по кличке Серый. Для своего вида животное прожило достаточно долго — 16 лет, сообщается в группе зоопарка, в соцсети «ВКонтакте». «На днях в нашем зоопарке не стало нашего долгожителя, волка по кличке Серый. Серый прожил в нашем зоопарке долгие 16 лет», — говорится в публикации в группе. На воле волки живут в среднем не дольше 10 лет. Серого нашли маленьким волчонком в Добрянском округе. Он остался без родителей и его решено было передать в пермский зоопарк. Позже волк вырос и завел семью с волчицей Метелью. Последние годы Серый жил один и из-за возраста часто болел, имел проблемы со здоровьем. Но несмотря на это, дожил до преклонного возраста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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