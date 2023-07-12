Житель Пермского края стрелял из пистолета по банкам, а попал другу в глаз

13 июля 2023 в 10:53 Размер текста - 17 +

Губахинец нарушил правила техники безопасности при обращении с пистолетом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Губахи попал в глаз своему другу, стреляя из пневматического пистолета по банкам и бутылкам. Происшествие случилось в октябре 2022 года, сообщает Губахинский городской суд на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Обвиняемый 17 октября 2022 года в вечернее время, стреляя по очереди со своими друзьями из пневматического пистолета по деревьям, банкам и бутылкам, направил ствол в сторону потерпевшего и произвел выстрел. В результате пуля попала в область глаза потерпевшего, причинив ему тяжкий вред здоровью», — информирует городской суд Губахи. Суд также поясняет, что к случившемуся привело нарушение правил техники безопасности при обращении с пневматическим пистолетом. В отношении губахинца было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Рассмотрение дела назначено судом на 19 июля. URA.RU также рассказывало, что жительница Чайковском случайно застрелила из ружья своего брата. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Не убедившись, что ружье разряжено, она нажала на спусковой крючок, выстрелив в сторону родственника.

Житель Губахи попал в глаз своему другу, стреляя из пневматического пистолета по банкам и бутылкам. Происшествие случилось в октябре 2022 года, сообщает Губахинский городской суд на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Обвиняемый 17 октября 2022 года в вечернее время, стреляя по очереди со своими друзьями из пневматического пистолета по деревьям, банкам и бутылкам, направил ствол в сторону потерпевшего и произвел выстрел. В результате пуля попала в область глаза потерпевшего, причинив ему тяжкий вред здоровью», — информирует городской суд Губахи. Суд также поясняет, что к случившемуся привело нарушение правил техники безопасности при обращении с пневматическим пистолетом. В отношении губахинца было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Рассмотрение дела назначено судом на 19 июля. URA.RU также рассказывало, что жительница Чайковском случайно застрелила из ружья своего брата. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Не убедившись, что ружье разряжено, она нажала на спусковой крючок, выстрелив в сторону родственника.