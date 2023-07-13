В Екатеринбурге эвакуировали «Уралмашзавод» из-за мести экс-супруга сотрудницы

13 июля 2023 в 19:17 Размер текста - 17 +

«Уралмашзавод» — это машиностроительное предприятие, входящее в холдинг «УЗТМ-Картэкс» Фото: Александр Мамаев © URA.RU Екатеринбуржец решил отомстить бывшей жене — работнице «Уралмашзавода» — и сказал ей о том, что заминировал ее автомобиль, стоявший на парковке завода. Из-за сообщения с предприятия эвакуировали 20 человек, но информация о минировании не подтвердилась, рассказал URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Сотрудники уголовного розыска, центра „Э“ и регионального ФСБ задержали экс-супруга владелицы иномарки. Накануне днем он позвонил бывшей жене и сообщил, что в бензобаке ее Opel Corsa заложен пластид. Машина в это время была на парковке „Уралмашзавода“. Он решил таким образом, что называется, „насолить“ своей подруге. В реальности никаких предметов, которые бы несли реальную угрозу транспортному средству и людям, обнаружено, к счастью, не было», — рассказал полковник Горелых. Сейчас виновник переполоха находится под стражей. Ему грозит штраф по статье о мелком хулиганстве, параллельно ведутся проверочные мероприятия в порядке статей 144—145 УПК РФ, чтобы решить вопрос о наказании задержанного еще и в рамках уголовного кодекса. «Дабы не подвергать возможному риску жителей и работников микрорайона, с территории, где все произошло, было действительно эвакуировано 20 человек из числа работников коммерческого предприятия. Сыщикам оказывали помощь представители патрульно-постовой службы и участковые уполномоченные ОП №15 городского УМВД», — отметил полковник Горелых. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбуржец решил отомстить бывшей жене — работнице «Уралмашзавода» — и сказал ей о том, что заминировал ее автомобиль, стоявший на парковке завода. Из-за сообщения с предприятия эвакуировали 20 человек, но информация о минировании не подтвердилась, рассказал URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Сотрудники уголовного розыска, центра „Э“ и регионального ФСБ задержали экс-супруга владелицы иномарки. Накануне днем он позвонил бывшей жене и сообщил, что в бензобаке ее Opel Corsa заложен пластид. Машина в это время была на парковке „Уралмашзавода“. Он решил таким образом, что называется, „насолить“ своей подруге. В реальности никаких предметов, которые бы несли реальную угрозу транспортному средству и людям, обнаружено, к счастью, не было», — рассказал полковник Горелых. Сейчас виновник переполоха находится под стражей. Ему грозит штраф по статье о мелком хулиганстве, параллельно ведутся проверочные мероприятия в порядке статей 144—145 УПК РФ, чтобы решить вопрос о наказании задержанного еще и в рамках уголовного кодекса. «Дабы не подвергать возможному риску жителей и работников микрорайона, с территории, где все произошло, было действительно эвакуировано 20 человек из числа работников коммерческого предприятия. Сыщикам оказывали помощь представители патрульно-постовой службы и участковые уполномоченные ОП №15 городского УМВД», — отметил полковник Горелых.