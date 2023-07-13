13 июля 2023
12 июля 2023

Специалисты ЕДДС из Нягани признаны лучшими в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат УрФО по тяжелой атлетике. Екатеринбург, спорт, тяжелая атлетика, кубки чемпионов
Команда ЕДДС из Нягани обошла 21 муниципалитет округа Фото:

Сотрудники единой дежурно-диспетчерской службы Нягани (ХМАО) заработали самые высокие баллы в рейтинговой системе оценки работы служб ЕДДС и стали лучшими в округе. Об этом сообщил глава муниципалитета Иван Ямашев.

«Качество работы ЕДДС Нягани отмечено на окружном уровне. Согласно анализу действий оперативных дежурных смен единых дежурно-диспетчерских служб Югры при реагировании на чрезвычайные ситуации и происшествия, наши специалисты получили самые высокие баллы по различным показателям и стали первыми в регионе, оставив позади 21 муниципалитет», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале мэра.

Уточняется, что в ходе составления рейтинга оценивается работа диспетчеров в течение смены. Критериями является качество и своевременность подачи оперативной информации, подготовка отчетов и проведение тренировок.

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Сотрудники единой дежурно-диспетчерской службы Нягани (ХМАО) заработали самые высокие баллы в рейтинговой системе оценки работы служб ЕДДС и стали лучшими в округе. Об этом сообщил глава муниципалитета Иван Ямашев. «Качество работы ЕДДС Нягани отмечено на окружном уровне. Согласно анализу действий оперативных дежурных смен единых дежурно-диспетчерских служб Югры при реагировании на чрезвычайные ситуации и происшествия, наши специалисты получили самые высокие баллы по различным показателям и стали первыми в регионе, оставив позади 21 муниципалитет», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале мэра. Уточняется, что в ходе составления рейтинга оценивается работа диспетчеров в течение смены. Критериями является качество и своевременность подачи оперативной информации, подготовка отчетов и проведение тренировок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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