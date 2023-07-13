В Пермском крае водитель-подросток разбил машину, убив пассажира

14 июля 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

Четверо пострадали, один погиб в ДТП в Пермском крае Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае в ДТП погиб пассажир автомобиля, водитель и еще трое пассажиров получили различные травмы. Как рассказали в ГИБДД, за рулем находился подросток 2007 года рождения, который решил покататься ночью с друзьями. «13.07.2023 в 01:00 произошло дорожно-транспортное происшествие. По полевой дороге со стороны с. Вознесенское, Верещагинский ГО, в районе д. Старый Посад, двигался автомобиль ГАЗ 69, без государственного регистрационного знака, под управлением водителя 2007 г. р., который по предварительной информации не справился с управлением и допустил опрокидывание т/с», — сообщает в соцсети «ВКонтакте» отдел ГИБДД «Верещагинский». Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми ищут подростка, который пугал прохожих пистолетом. Его засняли камеры видеонаблюдения, по которым полиция устанавливает его личность.

В Пермском крае в ДТП погиб пассажир автомобиля, водитель и еще трое пассажиров получили различные травмы. Как рассказали в ГИБДД, за рулем находился подросток 2007 года рождения, который решил покататься ночью с друзьями. «13.07.2023 в 01:00 произошло дорожно-транспортное происшествие. По полевой дороге со стороны с. Вознесенское, Верещагинский ГО, в районе д. Старый Посад, двигался автомобиль ГАЗ 69, без государственного регистрационного знака, под управлением водителя 2007 г. р., который по предварительной информации не справился с управлением и допустил опрокидывание т/с», — сообщает в соцсети «ВКонтакте» отдел ГИБДД «Верещагинский». Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми ищут подростка, который пугал прохожих пистолетом. Его засняли камеры видеонаблюдения, по которым полиция устанавливает его личность.