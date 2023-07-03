В Перми заметили подростка с пистолетом. О вооруженном юноше, который приставал ко взрослым людям, рассказали обеспокоенные очевидцы.
«В Загарье (микрорайон в Перми — прим. URA.RU) подросток с оружием достает взрослых. Говорит, что носит пистолет для самообороны. Родители, проведите беседу! А лучше ПДН», — сообщают очевидцы в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю. Информация будет дополнена после получения ответа.
Летом прошлого года горожан испугал вооруженный пистолетом мужчина. Тогда силовики организовали проверку. Пермяка, который напугал очевидцев, заметили в окне пятого этажа одного из многоквартирных домов в Краснокамске (Пермский край).
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.