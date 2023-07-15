В Перми после семи лет работы продают сетевую кальянную и доставку бургеров

16 июля 2023 в 02:40 Размер текста - 17 +

Владелец оценил кальянную и доставку бургеров в 700 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU В Перми выставлена на продажу кафе-кальянная Parovoz и доставка Every day burgers. По словам собственника, бизнес был организован в 2016 году. «Продам кафе Parovoz и доставку Every day burgers. Действующий стабильный бизнес, вложений не требует. Более 40 посадочных мест. Налажена доставка блюд, большая база клиентов и каналы продаж. Окупаемость: от 6 до 10 месяцев. Цена: 700 000 рублей», — указано в разделе «Готовый бизнес» на портал «Авито». Ранее в столице региона продавали караоке-клуб Sevan, в котором гости также могли провести время за игрой в PlayStation 4. Продавец уверял, что это единственное заведение подобного формата в микрорайоне Молодежный.

В Перми выставлена на продажу кафе-кальянная Parovoz и доставка Every day burgers. По словам собственника, бизнес был организован в 2016 году. «Продам кафе Parovoz и доставку Every day burgers. Действующий стабильный бизнес, вложений не требует. Более 40 посадочных мест. Налажена доставка блюд, большая база клиентов и каналы продаж. Окупаемость: от 6 до 10 месяцев. Цена: 700 000 рублей», — указано в разделе «Готовый бизнес» на портал «Авито». Ранее в столице региона продавали караоке-клуб Sevan, в котором гости также могли провести время за игрой в PlayStation 4. Продавец уверял, что это единственное заведение подобного формата в микрорайоне Молодежный.