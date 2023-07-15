15 июля 2023
14 июля 2023

В Перми после семи лет работы продают сетевую кальянную и доставку бургеров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль «О, да! Еда!». Екатеринбург, фастфуд, бургер, еда
Владелец оценил кальянную и доставку бургеров в 700 тысяч рублей Фото:

В Перми выставлена на продажу кафе-кальянная Parovoz и доставка Every day burgers. По словам собственника, бизнес был организован в 2016 году.

«Продам кафе Parovoz и доставку Every day burgers. Действующий стабильный бизнес, вложений не требует. Более 40 посадочных мест. Налажена доставка блюд, большая база клиентов и каналы продаж. Окупаемость: от 6 до 10 месяцев. Цена: 700 000 рублей», — указано в разделе «Готовый бизнес» на портал «Авито».

Ранее в столице региона продавали караоке-клуб Sevan, в котором гости также могли провести время за игрой в PlayStation 4. Продавец уверял, что это единственное заведение подобного формата в микрорайоне Молодежный.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми выставлена на продажу кафе-кальянная Parovoz и доставка Every day burgers. По словам собственника, бизнес был организован в 2016 году. «Продам кафе Parovoz и доставку Every day burgers. Действующий стабильный бизнес, вложений не требует. Более 40 посадочных мест. Налажена доставка блюд, большая база клиентов и каналы продаж. Окупаемость: от 6 до 10 месяцев. Цена: 700 000 рублей», — указано в разделе «Готовый бизнес» на портал «Авито». Ранее в столице региона продавали караоке-клуб Sevan, в котором гости также могли провести время за игрой в PlayStation 4. Продавец уверял, что это единственное заведение подобного формата в микрорайоне Молодежный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...