В Челябинске пенсионер погиб, выпав из окна квартиры

18 июля 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

Мужчина выпал из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Челябинске пенсионер погиб, выпав из окна своей квартиры. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, мужчина пролетел семь этажей. «Труп мужчины обнаружили жильцы многоквартирного дома. Он выпал из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже», — рассказал источник. По данным URA.RU, инцидент произошел на улице Университетская Набережная. На момент гибели мужчине было 78 лет. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

В Челябинске пенсионер погиб, выпав из окна своей квартиры. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, мужчина пролетел семь этажей. «Труп мужчины обнаружили жильцы многоквартирного дома. Он выпал из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже», — рассказал источник. По данным URA.RU, инцидент произошел на улице Университетская Набережная. На момент гибели мужчине было 78 лет. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.