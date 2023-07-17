В Челябинске пенсионер погиб, выпав из окна квартиры

Мужчина выпал из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже
В Челябинске пенсионер погиб, выпав из окна своей квартиры. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, мужчина пролетел семь этажей.
«Труп мужчины обнаружили жильцы многоквартирного дома. Он выпал из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже», — рассказал источник.
По данным URA.RU, инцидент произошел на улице Университетская Набережная. На момент гибели мужчине было 78 лет.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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