17 июля 2023

В Челябинске пенсионер погиб, выпав из окна квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Летний отдых, туризм, архив. , жилой дом, многоэтажка, городская инфраструктура
Мужчина выпал из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже Фото:

В Челябинске пенсионер погиб, выпав из окна своей квартиры. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, мужчина пролетел семь этажей.

«Труп мужчины обнаружили жильцы многоквартирного дома. Он выпал из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже», — рассказал источник.

По данным URA.RU, инцидент произошел на улице Университетская Набережная. На момент гибели мужчине было 78 лет.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В Челябинске пенсионер погиб, выпав из окна своей квартиры. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, мужчина пролетел семь этажей. «Труп мужчины обнаружили жильцы многоквартирного дома. Он выпал из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже», — рассказал источник. По данным URA.RU, инцидент произошел на улице Университетская Набережная. На момент гибели мужчине было 78 лет. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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