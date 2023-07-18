В Свердловской филармонии вскрыли пол главного зала из-за коммунальной аварии. Фото

В Свердловской филармонии стартовал ремонт паркета в главном зале

18 июля 2023 в 14:44 Размер текста - 17 +

Заменят около 1500 тысяч дощечек Фото: Московец Илья © URA.RU Свердловская филармония закрыла сезон и начала проводить ремонт в здании. Одной из главных задач сейчас является замена паркета, который зимой пострадал из-за коммунальной аварии. Заглянуть в реставрируемое помещение смог корреспондент URA.RU. «Мы не вскрываем его весь — это очень дорого и нет такой необходимости. Зимой произошла коммунальная авария с вентиляционными системами, и не малое количество воды попало в зал, паркет вздулся. Для нас это было болью. Для слушателей это прошло незаметно, но паркет деформировался, самые поврежденные места требуют замены», — рассказала заместитель директора Свердловской филармонии Алла Петрова-Лемачко. Всего ремонту подвергнется около 1500 тысяч дощечек, затем его покроют лаком. Ремонт решили провести для того, чтобы в будущем его деформация не влияла на акустические характеристики зала. При этом помочь в реставрации пола мог любой желающий. «Примерно два месяца назад мы решили провести благотворительную акцию среди членов „Лиги друзей филармонии“. Вызвало 650 дарителей, взносы от них были различные: и по 100 рублей, и по 10-15 тысяч», — поделилась Петрова-Лемачко.

Свердловская филармония закрыла сезон и начала проводить ремонт в здании. Одной из главных задач сейчас является замена паркета, который зимой пострадал из-за коммунальной аварии. Заглянуть в реставрируемое помещение смог корреспондент URA.RU. «Мы не вскрываем его весь — это очень дорого и нет такой необходимости. Зимой произошла коммунальная авария с вентиляционными системами, и не малое количество воды попало в зал, паркет вздулся. Для нас это было болью. Для слушателей это прошло незаметно, но паркет деформировался, самые поврежденные места требуют замены», — рассказала заместитель директора Свердловской филармонии Алла Петрова-Лемачко. Всего ремонту подвергнется около 1500 тысяч дощечек, затем его покроют лаком. Ремонт решили провести для того, чтобы в будущем его деформация не влияла на акустические характеристики зала. При этом помочь в реставрации пола мог любой желающий. «Примерно два месяца назад мы решили провести благотворительную акцию среди членов „Лиги друзей филармонии“. Вызвало 650 дарителей, взносы от них были различные: и по 100 рублей, и по 10-15 тысяч», — поделилась Петрова-Лемачко.