Губернатор Махонин отреагировал на гибель старшеклассницы, которую поджег друг

Губернатор Махонин высказал соболезнования родным погибшей школьницы из Октябрьского

Дмитрий Махонин выразил надежду, что виновные в гибели школьницы понесут заслуженное наказание Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнование родным и близким старшеклассницы из поселка Октябрьский, которую поджег приятель. Слова соболезнования URA.RU передали в пресс-службе главы региона.

«Дмитрий Махонин выразил соболезнование родным и близким погибшей из поселка Октябрьский. В настоящее время ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в Центральном аппарате СКР. По словам главы региона, правительство края будет оказывать полное содействие следственным органам. Губернатор также отметил, что будет внимательно следить за ходом расследования, и выразил надежду на вынесение справедливого приговора по уголовному делу», — сообщили URA.RU в пресс-службе главы Прикамья.

Во вторник, 18 июля стало известно, что старшеклассница, на которую было совершено нападение, скончалась. URA.RU рассказывало, что девушку облили бензином и подожгли. В совершении преступления подозревается ее сверстник, с которым она была хорошо знакома и дружила. Подростку предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью, сейчас он находится под стражей.