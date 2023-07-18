Губернатор Махонин отреагировал на гибель старшеклассницы, которую поджег друг

Губернатор Махонин высказал соболезнования родным погибшей школьницы из Октябрьского
© Служба новостей «URA.RU»
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Межрегиональный экспортный форум МЭФ-22. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин выразил надежду, что виновные в гибели школьницы понесут заслуженное наказание Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнование родным и близким старшеклассницы из поселка Октябрьский, которую поджег приятель. Слова соболезнования URA.RU передали в пресс-службе главы региона.

«Дмитрий Махонин выразил соболезнование родным и близким погибшей из поселка Октябрьский. В настоящее время ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в Центральном аппарате СКР. По словам главы региона, правительство края будет оказывать полное содействие следственным органам. Губернатор также отметил, что будет внимательно следить за ходом расследования, и выразил надежду на вынесение справедливого приговора по уголовному делу», — сообщили URA.RU в пресс-службе главы Прикамья.

Во вторник, 18 июля стало известно, что старшеклассница, на которую было совершено нападение, скончалась. URA.RU рассказывало, что девушку облили бензином и подожгли. В совершении преступления подозревается ее сверстник, с которым она была хорошо знакома и дружила. Подростку предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью, сейчас он находится под стражей.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнование родным и близким старшеклассницы из поселка Октябрьский, которую поджег приятель. Слова соболезнования URA.RU передали в пресс-службе главы региона. «Дмитрий Махонин выразил соболезнование родным и близким погибшей из поселка Октябрьский. В настоящее время ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в Центральном аппарате СКР. По словам главы региона, правительство края будет оказывать полное содействие следственным органам. Губернатор также отметил, что будет внимательно следить за ходом расследования, и выразил надежду на вынесение справедливого приговора по уголовному делу», — сообщили URA.RU в пресс-службе главы Прикамья. Во вторник, 18 июля стало известно, что старшеклассница, на которую было совершено нападение, скончалась. URA.RU рассказывало, что девушку облили бензином и подожгли. В совершении преступления подозревается ее сверстник, с которым она была хорошо знакома и дружила. Подростку предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью, сейчас он находится под стражей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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