США могут выращивать опасных клещей и комаров, используя мощности предприятия Oxitec, которое финансируется фондом американского бизнесмена Билла Гейтса и его жены. Об этом в ходе брифинга заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) российской армии Игорь Кириллов.
«Подобные исследования осуществляются в профильных организациях как на территории США, так и в биолабораториях, расположенных за рубежом, где в совокупности проводится изучение более ста видов комаров и клещей», — сказал Игорь Кириллов. По его словам, для распространения паразитов Штаты могут использовать мощности компании Oxitec, которую финансирует фонд Гейтсов.
Еще в мае ученые Тюменского медицинского университета сообщили об обнаружении новых опасных видов клещей, которые могут переносить чуму и лихорадку Западного Нила, напоминает «Национальная служба новостей». Также у границы Финляндии с Россией были обнаружены комары, способные переносить эту же лихорадку между людьми и птицами.
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