Минобороны РФ заподозрили США во взращивании опасных клещей и комаров

Начальник РХБЗ Кириллов: США выращивают опасных комаров с помощью компании, финансируемой Гейтсом
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Исследование анализов на коронавирус в лаборатории ЕКДЦ. Екатеринбург, лаборатория, исследование, проведение анализов, коронавирус
США выращивают и распространяют опасных клещей и комаров, сказал Игорь Кириллов Фото:

США могут выращивать опасных клещей и комаров, используя мощности предприятия Oxitec, которое финансируется фондом американского бизнесмена Билла Гейтса и его жены. Об этом в ходе брифинга заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) российской армии Игорь Кириллов.

«Подобные исследования осуществляются в профильных организациях как на территории США, так и в биолабораториях, расположенных за рубежом, где в совокупности проводится изучение более ста видов комаров и клещей», — сказал Игорь Кириллов. По его словам, для распространения паразитов Штаты могут использовать мощности компании Oxitec, которую финансирует фонд Гейтсов.

Еще в мае ученые Тюменского медицинского университета сообщили об обнаружении новых опасных видов клещей, которые могут переносить чуму и лихорадку Западного Нила, напоминает «Национальная служба новостей». Также у границы Финляндии с Россией были обнаружены комары, способные переносить эту же лихорадку между людьми и птицами.

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США могут выращивать опасных клещей и комаров, используя мощности предприятия Oxitec, которое финансируется фондом американского бизнесмена Билла Гейтса и его жены. Об этом в ходе брифинга заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) российской армии Игорь Кириллов. «Подобные исследования осуществляются в профильных организациях как на территории США, так и в биолабораториях, расположенных за рубежом, где в совокупности проводится изучение более ста видов комаров и клещей», — сказал Игорь Кириллов. По его словам, для распространения паразитов Штаты могут использовать мощности компании Oxitec, которую финансирует фонд Гейтсов. Еще в мае ученые Тюменского медицинского университета сообщили об обнаружении новых опасных видов клещей, которые могут переносить чуму и лихорадку Западного Нила, напоминает «Национальная служба новостей». Также у границы Финляндии с Россией были обнаружены комары, способные переносить эту же лихорадку между людьми и птицами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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