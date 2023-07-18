18 июля 2023

МИД РФ поставил ООН дедлайн по решению проблем с экспортом России

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Погрузка зерна пшенницы в сухогрузы в международном, мультимодальном порту Ростова на Дону, для экспорта в Турцию, пшеница, зерно, погрузка
У ООН есть 90 дней, чтобы решить проблемы с сельхозэспортом, сообщили в МИД РФ Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Сейчас у Организации Объединенных Наций (ООН) есть в распоряжении 90 дней, чтобы продолжить работу по снятию препятствий для российского сельскохозяйственного экспорта. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

«У Секретариата ООН еще есть целых 90 дней на продолжение своей работы по нормализации российского сельхозэкспорта», — говорится в сообщении МИД на официальном сайте ведомства. Там объяснили, что такие сроки установлены в соответствии с пунктом 6 Меморандума, поскольку в случае намерения одной из сторон (Россия и ООН) прекратить его применение «она должна уведомить об этом за 3 месяца».

Ранее Россия заявила о прекращении зерновой сделки, напоминает телеканал 360. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, страна сможет вернуться к ней, но на определенных условиях. Несмотря на это в Госдепе США призвали продлить договор в кратчайшие сроки, передает RT. По данным Bloomberg, Турция не поддержит Украину в зерновой сделке без участия России.

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Сейчас у Организации Объединенных Наций (ООН) есть в распоряжении 90 дней, чтобы продолжить работу по снятию препятствий для российского сельскохозяйственного экспорта. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России. «У Секретариата ООН еще есть целых 90 дней на продолжение своей работы по нормализации российского сельхозэкспорта», — говорится в сообщении МИД на официальном сайте ведомства. Там объяснили, что такие сроки установлены в соответствии с пунктом 6 Меморандума, поскольку в случае намерения одной из сторон (Россия и ООН) прекратить его применение «она должна уведомить об этом за 3 месяца». Ранее Россия заявила о прекращении зерновой сделки, напоминает телеканал 360. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, страна сможет вернуться к ней, но на определенных условиях. Несмотря на это в Госдепе США призвали продлить договор в кратчайшие сроки, передает RT. По данным Bloomberg, Турция не поддержит Украину в зерновой сделке без участия России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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