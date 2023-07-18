МИД РФ поставил ООН дедлайн по решению проблем с экспортом России

19 июля 2023 в 02:13 Размер текста - 17 +

У ООН есть 90 дней, чтобы решить проблемы с сельхозэспортом, сообщили в МИД РФ Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Сейчас у Организации Объединенных Наций (ООН) есть в распоряжении 90 дней, чтобы продолжить работу по снятию препятствий для российского сельскохозяйственного экспорта. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России. «У Секретариата ООН еще есть целых 90 дней на продолжение своей работы по нормализации российского сельхозэкспорта», — говорится в сообщении МИД на официальном сайте ведомства. Там объяснили, что такие сроки установлены в соответствии с пунктом 6 Меморандума, поскольку в случае намерения одной из сторон (Россия и ООН) прекратить его применение «она должна уведомить об этом за 3 месяца». Ранее Россия заявила о прекращении зерновой сделки, напоминает телеканал 360. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, страна сможет вернуться к ней, но на определенных условиях. Несмотря на это в Госдепе США призвали продлить договор в кратчайшие сроки, передает RT. По данным Bloomberg, Турция не поддержит Украину в зерновой сделке без участия России.

Сейчас у Организации Объединенных Наций (ООН) есть в распоряжении 90 дней, чтобы продолжить работу по снятию препятствий для российского сельскохозяйственного экспорта. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России. «У Секретариата ООН еще есть целых 90 дней на продолжение своей работы по нормализации российского сельхозэкспорта», — говорится в сообщении МИД на официальном сайте ведомства. Там объяснили, что такие сроки установлены в соответствии с пунктом 6 Меморандума, поскольку в случае намерения одной из сторон (Россия и ООН) прекратить его применение «она должна уведомить об этом за 3 месяца». Ранее Россия заявила о прекращении зерновой сделки, напоминает телеканал 360. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, страна сможет вернуться к ней, но на определенных условиях. Несмотря на это в Госдепе США призвали продлить договор в кратчайшие сроки, передает RT. По данным Bloomberg, Турция не поддержит Украину в зерновой сделке без участия России.