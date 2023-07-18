Студенты УрФУ начали осваивать танки Т-72 и Т-90

Курсанты военного учебного центра УрФУ провели первое вождение танков Т-72 и Т-90

19 июля 2023 в 05:03 Размер текста - 17 +

Курсанты отработали теорию и практику вождения танков (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курсанты военного учебного центра Уральского федерального университета провели первое практическое занятие по управлению танками Т-72 и Т-90. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального военного округа. «В рамках военно-полевых сборов, на танкодроме ЦВО в Свердловской области, курсанты, обучающиеся по специальности „инженер по эксплуатации многоцелевых гусеничных машин“, провели первое вождение танков Т-72 и Т-90. На учебном маршруте экипажи под руководством инструкторов отработали трогание с места, движение на пониженных и повышенных передачах, развороты и внезапные остановки», — рассказали на сайте Минобороны РФ. В пресс-службе ЦВО подчеркнули, что перед вождением боевых машин, курсанты прошли курс теории. «Прежде чем приступить к практическому вождению, курсанты освоили теоретический курс, изучили технические характеристики танков Т-72 и Т-90, порядок запуска двигателя танка, использование приборов наблюдения, средств связи, применение стабилизатора танкового вооружения, а также освоили навыки вождения на специальных тренажерах», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало о поставке нижнетагильским предприятием «Уралвагонзавод» (Свердловская область) новой партии танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М для Минобороны РФ. За наращивание темпов производства боевых машин завод был отмечен премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курсанты военного учебного центра Уральского федерального университета провели первое практическое занятие по управлению танками Т-72 и Т-90. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального военного округа. «В рамках военно-полевых сборов, на танкодроме ЦВО в Свердловской области, курсанты, обучающиеся по специальности „инженер по эксплуатации многоцелевых гусеничных машин“, провели первое вождение танков Т-72 и Т-90. На учебном маршруте экипажи под руководством инструкторов отработали трогание с места, движение на пониженных и повышенных передачах, развороты и внезапные остановки», — рассказали на сайте Минобороны РФ. В пресс-службе ЦВО подчеркнули, что перед вождением боевых машин, курсанты прошли курс теории. «Прежде чем приступить к практическому вождению, курсанты освоили теоретический курс, изучили технические характеристики танков Т-72 и Т-90, порядок запуска двигателя танка, использование приборов наблюдения, средств связи, применение стабилизатора танкового вооружения, а также освоили навыки вождения на специальных тренажерах», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало о поставке нижнетагильским предприятием «Уралвагонзавод» (Свердловская область) новой партии танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М для Минобороны РФ. За наращивание темпов производства боевых машин завод был отмечен премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.