Алексей Теклсер поручил принять меры для строительства школы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время инспекции по областному центру 19 июля отчитал генподрядчика в лице ПК «ЧелябЭнергоПроект» за недостроенную школу на северо-западе города. По словам главы региона, школа должна была быть сдана в этом году, а вместо этого строительство находится на нулевом этапе.

«Вы на полгода отстаете по графику. Школу надо было заканчивать в этом году. Сейчас мы находимся на нулевом этапе. Не вижу строителей. Я знаю, что их нет. У вас нулевой цикл. Надо строить и строить. Меня эта ситуация не утраивает. Объект важен для микрорайона», — отчитал Теклсер представителя подрядчика.

Застройщик пытался объяснить сложившуюся ситуацию корректировкой объекта. На это глава региона отметил, что в других школах, которые возводит подрядчик, также была корректировка. Но там нет подобных проблем.

Заканчивая визит, Теклсер поручил принять все решения, которые позволят достроить объект. В следующем году школа должна функционировать, поставил задачу губернатор.

URA.RU направило официальный запрос в «ЧелябЭнергоПроект». Комментарий будет опубликован после его получения.