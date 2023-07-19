На Западе придумали новый миф о российском ВПК

В Германии утверждают, что Россия вынуждена разбирать стиральные машины ради ракет

19 июля 2023 в 14:32 Размер текста - 17 +

Вставлять микросхемы из бытовой техники сложно и бессмысленно, отметил Станислав Твердохлеб Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Немецкие СМИ распространяют информацию о том, что Россия якобы вынуждена в обход санкций закупать у Запада стиральные машины и другую бытовую технику, доставать из нее микросхемы и вставлять в ракеты. В пресс-службе Минпромторга РФ в беседе с URA.RU назвали это «бредом». Эксперты также опровергли эту информацию. «В России разбирают стиральные машины и холодильники, чтобы достать оттуда микросхемы для ракет „Искандер“ и „Кинжал“», — пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung . В пресс-службе Минпромторге РФ ответили на запрос URA.RU по этой теме. «Это, конечно же, бред», — заявили в министерстве в рамках проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. Замгендиректора по развитию производства московского завода «Физприбор» Роман Набоков сообщил, что поставить микросхемы из бытовой техники в военную в принципе невозможно. «Прямо взять, вынуть что-то из микроволновки и поставить в танк — это, конечно, неправда. Взять целиком блок управления откуда-то, например, от стиральной машины, и поставить его нельзя. Это бред полный», — заявил Набоков в беседе с «Бизнес FM». Руководитель парка индустриальных инноваций «Пропуск» Станислав Твердохлеб также назвал информацию «бредом». «Во-первых, никакой бытовой техники не хватит, чтобы насытить наше приборостроение чипами и другими элементами. Во-вторых, технически это сложно и бессмысленно. Какое будет количество брака и затрат? Это просто бред», — заявил Твердохлеб в разговоре с «Новыми Известиями». Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее заявлял, что второй раз использовать чип просто нельзя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Немецкие СМИ распространяют информацию о том, что Россия якобы вынуждена в обход санкций закупать у Запада стиральные машины и другую бытовую технику, доставать из нее микросхемы и вставлять в ракеты. В пресс-службе Минпромторга РФ в беседе с URA.RU назвали это «бредом». Эксперты также опровергли эту информацию. «В России разбирают стиральные машины и холодильники, чтобы достать оттуда микросхемы для ракет „Искандер“ и „Кинжал“», — пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. В пресс-службе Минпромторге РФ ответили на запрос URA.RU по этой теме. «Это, конечно же, бред», — заявили в министерстве в рамках проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. Замгендиректора по развитию производства московского завода «Физприбор» Роман Набоков сообщил, что поставить микросхемы из бытовой техники в военную в принципе невозможно. «Прямо взять, вынуть что-то из микроволновки и поставить в танк — это, конечно, неправда. Взять целиком блок управления откуда-то, например, от стиральной машины, и поставить его нельзя. Это бред полный», — заявил Набоков в беседе с «Бизнес FM». Руководитель парка индустриальных инноваций «Пропуск» Станислав Твердохлеб также назвал информацию «бредом». «Во-первых, никакой бытовой техники не хватит, чтобы насытить наше приборостроение чипами и другими элементами. Во-вторых, технически это сложно и бессмысленно. Какое будет количество брака и затрат? Это просто бред», — заявил Твердохлеб в разговоре с «Новыми Известиями». Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее заявлял, что второй раз использовать чип просто нельзя.