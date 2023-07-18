18 июля 2023

В Пермском крае резко выросли цены на картофель, морковь и свеклу

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Алексей Текслер на открытии XXIX ежегодной областной агропромышленной выставки «АГРО-2022». Челябинск , овощи, картофель, урожай, картошка, еда, корнеплоды, продовольственная безопасность, агро2022
Но некоторые виды овощей стали дешевле Фото:
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В Пермском крае за месяц резко подорожали овощи. Заметнее всего выросли цены на картофель, свеклу и морковь. Такие данные за июнь 2023 года приводит Пермьстат.

«Продолжают дорожать свекла столовая, картофель и морковь, а также апельсины, замороженные ягоды, яблоки и лимоны. Их стоимость выросла на 2,8-19,9%», — сказано в статистике.

Некоторые виды овощей, по данным аналитиков, подешевели. Речь о капусте, огурцах, помидорах и грибах. Их стоимость снизилась на 14,5%.

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В Пермском крае за месяц резко подорожали овощи. Заметнее всего выросли цены на картофель, свеклу и морковь. Такие данные за июнь 2023 года приводит Пермьстат. «Продолжают дорожать свекла столовая, картофель и морковь, а также апельсины, замороженные ягоды, яблоки и лимоны. Их стоимость выросла на 2,8-19,9%», — сказано в статистике. Некоторые виды овощей, по данным аналитиков, подешевели. Речь о капусте, огурцах, помидорах и грибах. Их стоимость снизилась на 14,5%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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