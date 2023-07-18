В Пермском крае резко выросли цены на картофель, морковь и свеклу

19 июля 2023 в 16:18 Размер текста - 17 +

Но некоторые виды овощей стали дешевле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России В Пермском крае за месяц резко подорожали овощи. Заметнее всего выросли цены на картофель, свеклу и морковь. Такие данные за июнь 2023 года приводит Пермьстат. «Продолжают дорожать свекла столовая, картофель и морковь, а также апельсины, замороженные ягоды, яблоки и лимоны. Их стоимость выросла на 2,8-19,9%», — сказано в статистике. Некоторые виды овощей, по данным аналитиков, подешевели. Речь о капусте, огурцах, помидорах и грибах. Их стоимость снизилась на 14,5%.

В Пермском крае за месяц резко подорожали овощи. Заметнее всего выросли цены на картофель, свеклу и морковь. Такие данные за июнь 2023 года приводит Пермьстат. «Продолжают дорожать свекла столовая, картофель и морковь, а также апельсины, замороженные ягоды, яблоки и лимоны. Их стоимость выросла на 2,8-19,9%», — сказано в статистике. Некоторые виды овощей, по данным аналитиков, подешевели. Речь о капусте, огурцах, помидорах и грибах. Их стоимость снизилась на 14,5%.