В Пермском крае резко выросли цены на картофель, морковь и свеклу

Но некоторые виды овощей стали дешевле
новость из сюжетаЦены на товары в России
В Пермском крае за месяц резко подорожали овощи. Заметнее всего выросли цены на картофель, свеклу и морковь. Такие данные за июнь 2023 года приводит Пермьстат.
«Продолжают дорожать свекла столовая, картофель и морковь, а также апельсины, замороженные ягоды, яблоки и лимоны. Их стоимость выросла на 2,8-19,9%», — сказано в статистике.
Некоторые виды овощей, по данным аналитиков, подешевели. Речь о капусте, огурцах, помидорах и грибах. Их стоимость снизилась на 14,5%.
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