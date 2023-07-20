Армия Украины обстреливает Белгородскую область
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Село Вязовое в Белгородской области находится под огнем. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.
«ВСУ сейчас обстреливают село Вязовое в Белгородской области. Было уже семь прилетов», — говорится в telegram-канале. Отмечается, что жителей просят оставаться в укрытиях.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России для подтверждения информации. Ответ ожидается.
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