SHOT сообщил об обстреле Белгородской области. Видео

20 июля 2023 в 11:12 Размер текста - 17 +

Армия Украины обстреливает Белгородскую область Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Село Вязовое в Белгородской области находится под огнем. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «ВСУ сейчас обстреливают село Вязовое в Белгородской области. Было уже семь прилетов», — говорится в telegram-канале. Отмечается, что жителей просят оставаться в укрытиях. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России для подтверждения информации. Ответ ожидается.

Село Вязовое в Белгородской области находится под огнем. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «ВСУ сейчас обстреливают село Вязовое в Белгородской области. Было уже семь прилетов», — говорится в telegram-канале. Отмечается, что жителей просят оставаться в укрытиях. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России для подтверждения информации. Ответ ожидается.