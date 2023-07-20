SHOT сообщил об обстреле Белгородской области. Видео

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Армия Украины обстреливает Белгородскую область Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Село Вязовое в Белгородской области находится под огнем. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

«ВСУ сейчас обстреливают село Вязовое в Белгородской области. Было уже семь прилетов», — говорится в telegram-канале. Отмечается, что жителей просят оставаться в укрытиях.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России для подтверждения информации. Ответ ожидается.

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Село Вязовое в Белгородской области находится под огнем. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «ВСУ сейчас обстреливают село Вязовое в Белгородской области. Было уже семь прилетов», — говорится в telegram-канале. Отмечается, что жителей просят оставаться в укрытиях. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России для подтверждения информации. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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