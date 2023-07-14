В Белгороде мать с ребенком пострадали при взрыве автомобиля

Пострадавшие от взрыва автомобиля были доставлены в больницы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В одном из жилых районов Белгорода произошел взрыв в машине. В результате происшествия пострадали мать с ребенком, которые проходили мимо. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В жилом районе Белгорода произошел взрыв в машине. <…> К сожалению, есть трое пострадавших: мужчина, который был в момент взрыва в машине, и двое случайных прохожих — мама с ребенком», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Глава региона уточнил, что пострадавших доставили в больницы с осколочными ранениями. Их состояние оценивается как средней тяжести.

В telegram-канале SHOT написали, что пострадавшими стали 36-летний мужчина, получивший ранение левой ноги. Также ранения от осколков правых стопы и бедра получила женщина в возрасте 31 года. Кроме того, от осколочных ранений правой стопы и бедра пострадал трехлетний ребенок.

По данным telegram-канала Mash, под автомобилем было установлено небольшое самодельное взрывное устройство (СВУ). По данным СМИ, причиной установки бомбы стали бытовые разборки. В SHOT заявили, что взрыв являлся покушением на 36-летний мужчина, который работает обычным сушильщиком на одном из белгородских предприятий.

URA.RU направило запрос в МЧС и СУ С;К России по Белгородской области. Ответ ожидается.