Рысь Майя, живущая в Пермском зоопарке, родила трех котят. Фото малышей зоосад опубликовал в своих соцсетях.
«Котята очень активные — их мама только и успевает подхватывать озорниц, когда они норовят неуклюже слезть с крыши домика. Майя — ответственная мать и очень переживает за своих детей. Первое время ругалась и рычала на всех, кто подходил близко к вольеру», — пишут работники зверинца.
Майя приносит потомство уже второй раз. В Пермском зоопарке живет ее сын Сурик, которого она родила два года назад. Его брат Ярик переехал жить в Екатеринбург.
Ранее URA.RU рассказывало, что детьми обзавелись в Пермском зоопарке кролики-гиганты Лев Валентинович и Снежинка. Видео можно посмотреть здесь.
Котята появились на свет два месяца назад, но мама дала показать их только сейчас
Пермский зоопарк в ВК https://vk.com/permskiyzoopark
Все котята — девочки
Пермский зоопарк в ВК https://vk.com/permskiyzoopark
Рысь Майя, живущая в Пермском зоопарке, родила трех котят. Фото малышей зоосад опубликовал в своих соцсетях. «Котята очень активные — их мама только и успевает подхватывать озорниц, когда они норовят неуклюже слезть с крыши домика. Майя — ответственная мать и очень переживает за своих детей. Первое время ругалась и рычала на всех, кто подходил близко к вольеру», — пишут работники зверинца. Майя приносит потомство уже второй раз. В Пермском зоопарке живет ее сын Сурик, которого она родила два года назад. Его брат Ярик переехал жить в Екатеринбург. Ранее URA.RU рассказывало, что детьми обзавелись в Пермском зоопарке кролики-гиганты Лев Валентинович и Снежинка. Видео можно посмотреть здесь.