В Пермском зоопарке рысь родила котят. Фото

20 июля 2023 в 11:27 Размер текста - 17 +

В Пермском зоопарке пополнение в семье рыси Майи Фото: Александр Мамаев © URA.RU Рысь Майя, живущая в Пермском зоопарке, родила трех котят. Фото малышей зоосад опубликовал в своих соцсетях. «Котята очень активные — их мама только и успевает подхватывать озорниц, когда они норовят неуклюже слезть с крыши домика. Майя — ответственная мать и очень переживает за своих детей. Первое время ругалась и рычала на всех, кто подходил близко к вольеру», — пишут работники зверинца. Майя приносит потомство уже второй раз. В Пермском зоопарке живет ее сын Сурик, которого она родила два года назад. Его брат Ярик переехал жить в Екатеринбург. Ранее URA.RU рассказывало, что детьми обзавелись в Пермском зоопарке кролики-гиганты Лев Валентинович и Снежинка. Видео можно посмотреть здесь. Котята появились на свет два месяца назад, но мама дала показать их только сейчас Пермский зоопарк в ВК https://vk.com/permskiyzoopark Все котята — девочки Пермский зоопарк в ВК https://vk.com/permskiyzoopark

Рысь Майя, живущая в Пермском зоопарке, родила трех котят. Фото малышей зоосад опубликовал в своих соцсетях. «Котята очень активные — их мама только и успевает подхватывать озорниц, когда они норовят неуклюже слезть с крыши домика. Майя — ответственная мать и очень переживает за своих детей. Первое время ругалась и рычала на всех, кто подходил близко к вольеру», — пишут работники зверинца. Майя приносит потомство уже второй раз. В Пермском зоопарке живет ее сын Сурик, которого она родила два года назад. Его брат Ярик переехал жить в Екатеринбург. Ранее URA.RU рассказывало, что детьми обзавелись в Пермском зоопарке кролики-гиганты Лев Валентинович и Снежинка. Видео можно посмотреть здесь.