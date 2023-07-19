19 июля 2023

В Пермском зоопарке рысь родила котят. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбургский зоопарк. Екатеринбург, животные, рысь, хищник
В Пермском зоопарке пополнение в семье рыси Майи Фото:

Рысь Майя, живущая в Пермском зоопарке, родила трех котят. Фото малышей зоосад опубликовал в своих соцсетях.

«Котята очень активные — их мама только и успевает подхватывать озорниц, когда они норовят неуклюже слезть с крыши домика. Майя — ответственная мать и очень переживает за своих детей. Первое время ругалась и рычала на всех, кто подходил близко к вольеру», — пишут работники зверинца.

Майя приносит потомство уже второй раз. В Пермском зоопарке живет ее сын Сурик, которого она родила два года назад. Его брат Ярик переехал жить в Екатеринбург.

Ранее URA.RU рассказывало, что детьми обзавелись в Пермском зоопарке кролики-гиганты Лев Валентинович и Снежинка. Видео можно посмотреть здесь.

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Рысь Майя, живущая в Пермском зоопарке, родила трех котят. Фото малышей зоосад опубликовал в своих соцсетях. «Котята очень активные — их мама только и успевает подхватывать озорниц, когда они норовят неуклюже слезть с крыши домика. Майя — ответственная мать и очень переживает за своих детей. Первое время ругалась и рычала на всех, кто подходил близко к вольеру», — пишут работники зверинца. Майя приносит потомство уже второй раз. В Пермском зоопарке живет ее сын Сурик, которого она родила два года назад. Его брат Ярик переехал жить в Екатеринбург. Ранее URA.RU рассказывало, что детьми обзавелись в Пермском зоопарке кролики-гиганты Лев Валентинович и Снежинка. Видео можно посмотреть здесь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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