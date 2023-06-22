Пермский кролик-гигант Лев Валентинович стал папой. Видео

23 июня 2023 в 16:39 Размер текста - 17 +

В семействе Льва Валентиновича пополнение Фото: Размик Закарян © URA.RU Кролики-гиганты Лев Валентинович и Снежинка стали родителями. Видеозапись как крольчата скачут по клетке опубликовано в сообществе Пермского зоопарка в соцсети «ВКонтакте». «У нас появились маленькие Львовичи! Кролики породы Ризен Снежинка и Лев Валентинович стали родителями! Их семья теперь насчитывает 7 особей — мама, папа и пять крольчат. Малыши родились пару недель назад, но только вчера Снежинка начала выводить своих ушастиков на прогулку, до этого времени прятала их домике», — рассказали сотрудники зоопарка. Ранее URA.RU сообщало, что кролика-гиганта привезли в Пермь из Барнаула в конце 2022 года. Впоследствии ему нашли подругу по имени Снежинка, которая также была привезена в Пермь. Первая встреча двух жителей зоосада состоялась в конце апреля, а уже в июне на свет появились детки.

Кролики-гиганты Лев Валентинович и Снежинка стали родителями. Видеозапись как крольчата скачут по клетке опубликовано в сообществе Пермского зоопарка в соцсети «ВКонтакте». «У нас появились маленькие Львовичи! Кролики породы Ризен Снежинка и Лев Валентинович стали родителями! Их семья теперь насчитывает 7 особей — мама, папа и пять крольчат. Малыши родились пару недель назад, но только вчера Снежинка начала выводить своих ушастиков на прогулку, до этого времени прятала их домике», — рассказали сотрудники зоопарка. Ранее URA.RU сообщало, что кролика-гиганта привезли в Пермь из Барнаула в конце 2022 года. Впоследствии ему нашли подругу по имени Снежинка, которая также была привезена в Пермь. Первая встреча двух жителей зоосада состоялась в конце апреля, а уже в июне на свет появились детки.