Кролики-гиганты Лев Валентинович и Снежинка стали родителями. Видеозапись как крольчата скачут по клетке опубликовано в сообществе Пермского зоопарка в соцсети «ВКонтакте».
«У нас появились маленькие Львовичи! Кролики породы Ризен Снежинка и Лев Валентинович стали родителями! Их семья теперь насчитывает 7 особей — мама, папа и пять крольчат. Малыши родились пару недель назад, но только вчера Снежинка начала выводить своих ушастиков на прогулку, до этого времени прятала их домике», — рассказали сотрудники зоопарка.
Ранее URA.RU сообщало, что кролика-гиганта привезли в Пермь из Барнаула в конце 2022 года. Впоследствии ему нашли подругу по имени Снежинка, которая также была привезена в Пермь. Первая встреча двух жителей зоосада состоялась в конце апреля, а уже в июне на свет появились детки.
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