19 июля 2023

Пермский подросток, которого обвиняют в сожжении девушки, был пьян

© Служба новостей «URA.RU»
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В крови подростка нашли алкоголь Фото:

В крови подростка, обвиняемого в сожжении девушки в Октябрьском (Пермский край), нашли алкоголь. Об этом стало известно со слов заместителя руководителя СУ СКР по Пермскому краю Валерия Сафонова.

«На приеме в Октябрьском замруководителя сообщил одной из жительниц, что в крови задержанного подростка не было наркотиков, но был алкоголь», — сообщает «Комсомольская правда-Пермь». На прием к Сафронову пришли только пять человек, другие жители пошли прощаться с погибшим ребенком.

На данный момент следователи продолжают расследовать уголовное дело о нападении на 16-летнюю девушку в поселке. Ее ровесник обвиняется в том, что облил свою знакомую горючей жидкостью и поджег. Позже окровавленную девушку нашли на железнодорожных путях. За жизнь пострадавшей боролись врачи, однако через 10 дней она скончалась. Позже сообщалось, что замглавы краевого следкома Валерий Сафонов проведет прием местных жителей в поселке 20 июля. На эту же дату назначено прощание и похороны с погибшей.

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В крови подростка, обвиняемого в сожжении девушки в Октябрьском (Пермский край), нашли алкоголь. Об этом стало известно со слов заместителя руководителя СУ СКР по Пермскому краю Валерия Сафонова. «На приеме в Октябрьском замруководителя сообщил одной из жительниц, что в крови задержанного подростка не было наркотиков, но был алкоголь», — сообщает «Комсомольская правда-Пермь». На прием к Сафронову пришли только пять человек, другие жители пошли прощаться с погибшим ребенком. На данный момент следователи продолжают расследовать уголовное дело о нападении на 16-летнюю девушку в поселке. Ее ровесник обвиняется в том, что облил свою знакомую горючей жидкостью и поджег. Позже окровавленную девушку нашли на железнодорожных путях. За жизнь пострадавшей боролись врачи, однако через 10 дней она скончалась. Позже сообщалось, что замглавы краевого следкома Валерий Сафонов проведет прием местных жителей в поселке 20 июля. На эту же дату назначено прощание и похороны с погибшей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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