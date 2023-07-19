Пермский подросток, которого обвиняют в сожжении девушки, был пьян

20 июля 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

В крови подростка нашли алкоголь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В крови подростка, обвиняемого в сожжении девушки в Октябрьском (Пермский край), нашли алкоголь. Об этом стало известно со слов заместителя руководителя СУ СКР по Пермскому краю Валерия Сафонова. «На приеме в Октябрьском замруководителя сообщил одной из жительниц, что в крови задержанного подростка не было наркотиков, но был алкоголь», — сообщает «Комсомольская правда-Пермь». На прием к Сафронову пришли только пять человек, другие жители пошли прощаться с погибшим ребенком. На данный момент следователи продолжают расследовать уголовное дело о нападении на 16-летнюю девушку в поселке. Ее ровесник обвиняется в том, что облил свою знакомую горючей жидкостью и поджег. Позже окровавленную девушку нашли на железнодорожных путях. За жизнь пострадавшей боролись врачи, однако через 10 дней она скончалась. Позже сообщалось, что замглавы краевого следкома Валерий Сафонов проведет прием местных жителей в поселке 20 июля. На эту же дату назначено прощание и похороны с погибшей.

В крови подростка, обвиняемого в сожжении девушки в Октябрьском (Пермский край), нашли алкоголь. Об этом стало известно со слов заместителя руководителя СУ СКР по Пермскому краю Валерия Сафонова. «На приеме в Октябрьском замруководителя сообщил одной из жительниц, что в крови задержанного подростка не было наркотиков, но был алкоголь», — сообщает «Комсомольская правда-Пермь». На прием к Сафронову пришли только пять человек, другие жители пошли прощаться с погибшим ребенком. На данный момент следователи продолжают расследовать уголовное дело о нападении на 16-летнюю девушку в поселке. Ее ровесник обвиняется в том, что облил свою знакомую горючей жидкостью и поджег. Позже окровавленную девушку нашли на железнодорожных путях. За жизнь пострадавшей боролись врачи, однако через 10 дней она скончалась. Позже сообщалось, что замглавы краевого следкома Валерий Сафонов проведет прием местных жителей в поселке 20 июля. На эту же дату назначено прощание и похороны с погибшей.