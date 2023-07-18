Замглавы пермского СУ СК проведет личный прием в поселке, где подожгли школьницу

Личный прием замглавы пермского СУ СК в поселке Октябрьский состоится 20 июля Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В пермском поселке Октябрьский, где подожгли 16-летнюю девочку, проведет личный прием граждан заместитель руководителя регионального следственного управления следственного комитета Валерий Сафонов. Все желающие смогут обратиться к нему с жалобами и вопросами насчет возбуждения уголовных дел.

«Валерий Сафонов проведет 20 июля в 11:00 прием граждан в межрайонном следственном отделе по адресу: поселок Октябрьский, улица Ленина, 53. На прием можно обратиться по вопросам возбуждения и расследования уголовных дел, проведения процессуальных проверок следователями, а также с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения следователей следственного управления», — сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермском краю.

Личный прием будет проводиться по предварительной записи. Записаться можно по телефонам 8 (342) 249-88-38 и 249-54-05, а также направив письмо с указанием контактных данных на электронную почту opg@59.sledcom.ru. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

В поселке Октябрьский расследуется резонансное уголовное дело о нападении на 16-летнюю школьницу, которую облили бензином и подожгли. В совершении преступления подозревается ее сверстник, с которым она была хорошо знакома. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью, подросток находится под стражей. За жизнь пострадавшей в течении 10 дней боролись пермские врачи, но она в итоге скончалась в больнице.