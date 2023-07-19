Премьер Польши: страна пойдет наперекор ЕК из-за украинского зерна

Премьер Польши: Варшава сама запретит ввоз украинского зерна, если это не сделает Еврокомиссия
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Матеуш Моравецкий, stock
Матеуш Моравецкий, заявил, что Польша сама запретит ввоз украинского зерна, если этого не сделает ЕК Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Если Еврокомиссия (ЕК) не продлит запрет на ввоз украинского зерна в европейские страны, то Польша намерена сделать это самостоятельно. Такое заявление сделал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

«Сейчас мы стоим перед дилеммой. Через неполные два месяца в соответствии с решением Европейской комиссии нужно снова открыть границы — 15 сентября. Я хочу ясно сказать: Мы не откроем эту границу», — сказал Матеуш Моравецкий. Его слова передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Польша Болгария, Словакия, Венгрия и Румыния подписали декларацию, продлевающую запрет на ввоз зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины, пишет телеканал 360. До этого Моравецкий заявлял, что Польша будет жестко защищать интересы своего внутреннего рынка, передает RT.

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Если Еврокомиссия (ЕК) не продлит запрет на ввоз украинского зерна в европейские страны, то Польша намерена сделать это самостоятельно. Такое заявление сделал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. «Сейчас мы стоим перед дилеммой. Через неполные два месяца в соответствии с решением Европейской комиссии нужно снова открыть границы — 15 сентября. Я хочу ясно сказать: Мы не откроем эту границу», — сказал Матеуш Моравецкий. Его слова передает РИА Новости. Ранее стало известно, что Польша Болгария, Словакия, Венгрия и Румыния подписали декларацию, продлевающую запрет на ввоз зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины, пишет телеканал 360. До этого Моравецкий заявлял, что Польша будет жестко защищать интересы своего внутреннего рынка, передает RT.
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