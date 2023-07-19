Премьер Польши: страна пойдет наперекор ЕК из-за украинского зерна Премьер Польши: Варшава сама запретит ввоз украинского зерна, если это не сделает Еврокомиссия 19 июля 2023 в 17:52 Размер текста - 17 + Матеуш Моравецкий, заявил, что Польша сама запретит ввоз украинского зерна, если этого не сделает ЕК Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Если Еврокомиссия (ЕК) не продлит запрет на ввоз украинского зерна в европейские страны, то Польша намерена сделать это самостоятельно. Такое заявление сделал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. «Сейчас мы стоим перед дилеммой. Через неполные два месяца в соответствии с решением Европейской комиссии нужно снова открыть границы — 15 сентября. Я хочу ясно сказать: Мы не откроем эту границу», — сказал Матеуш Моравецкий. Его слова передает РИА Новости. Ранее стало известно, что Польша Болгария, Словакия, Венгрия и Румыния подписали декларацию, продлевающую запрет на ввоз зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины, пишет телеканал 360. До этого Моравецкий заявлял, что Польша будет жестко защищать интересы своего внутреннего рынка, передает RT. Если Еврокомиссия (ЕК) не продлит запрет на ввоз украинского зерна в европейские страны, то Польша намерена сделать это самостоятельно. Такое заявление сделал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. «Сейчас мы стоим перед дилеммой. Через неполные два месяца в соответствии с решением Европейской комиссии нужно снова открыть границы — 15 сентября. Я хочу ясно сказать: Мы не откроем эту границу», — сказал Матеуш Моравецкий. Его слова передает РИА Новости. Ранее стало известно, что Польша Болгария, Словакия, Венгрия и Румыния подписали декларацию, продлевающую запрет на ввоз зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины, пишет телеканал 360. До этого Моравецкий заявлял, что Польша будет жестко защищать интересы своего внутреннего рынка, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям