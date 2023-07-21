Цена номера на челябинских озерах доходит до 30 тысяч рублей за выходные

Самый дешевый номер обойдется в четыре тысячи рублей за двоих на выходные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На озерах Челябинской области цены на проживание в стандартных номерах гостиниц доходят до 30 тысяч рублей за выходные. Согласно подборке URA.RU самым дорогим вариантом является отдых в парк-отеле «Еловое».

В «Еловом» за 20 тысяч рублей с пятницы по воскресенье можно снять сьют на 15 квадратных метров. Более комфортные варианты в других корпусах варьируются от 30 до 33 тысяч рублей за два дня. Проживающим предоставляют завтрак в формате шведского стола.

На базе отдыха «Золотой пляж» стоимость стандартного номера за выходные начинается от 19800 рублей. Там также предоставляют варианты «комфорт» за 24800 рублей, «студия» за 28600, «делюкс» — 34800 и «люкс» — 41000. Коттеджи на «Золотом пляже» стоят 50 тысяч рублей с пятницы по воскресенье. Апартаменты — от 24 800 до 47 400 рублей.

На семейном курорте «Утес» предлагают стандартные номера первой категории за 16 600 рублей. Там также можно арендовать «люкс» с балконом за 28 800 рублей в выходные. На базе отдыха «Чайка» стоимость за двоих составит 4400 рублей в номере «эконом» и 7920 рублей в апартаментах «люкс». Семейный домик на четверых там же обойдется в 21120 рублей с пятницы по воскресенье.

На базе отдыха «Сугояк» для проживания открыт корпус с ценами от 4 400 до 6 400 рублей в зависимости от вида апартаментов. Курорт «Еланчик» предоставляет за 7 200 рублей улучшенный вариант и четыре тысячи рублей за стандартный. Такую же демократичную цену установили на базе отдыха «Волна» — четыре тысячи рублей за двоих на выходные.

Ранее стало известно, что на большинстве баз отдыха Челябинской области не осталось свободных дат для бронирования до сентября. Апартаменты следует выбирать минимум за три недели до отдыха,