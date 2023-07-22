22 июля 2023

В Челябинской области кавказская овчарка на рынке покусала 12-летнюю девочку

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт 7. Нижневартовск, собака, друг, кавказская овчарка
Собака таскала девочку за голову по территории рынка Фото:

В Троицке (Челябинская область) кавказская овчарка на рынке напала на 12-летнюю школьницу и таскала ее за голову. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

«Две школьницы гуляли по рынку и столкнулись с кавказской овчаркой, которая охраняла кость. Собака напала на одну из девочек и долгое время таскала ее за голову по территории рынка», — сообщается в группе «Троицк | СМИ» в социальной сети «ВКонтакте».

Находившиеся рядом люди отпугнули собаку при помощи лопаты и вызвали врачей. Медики диагностировали у пострадавшей школьницы укусы головы и ягодиц глубиной до 13 см.

Ранее в Челябинске детского врача с поликлиники №8 на вызове покусала собака. На ноге врача остались глубокие раны от укусов.

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В Троицке (Челябинская область) кавказская овчарка на рынке напала на 12-летнюю школьницу и таскала ее за голову. Об этом сообщают очевидцы в соцсети. «Две школьницы гуляли по рынку и столкнулись с кавказской овчаркой, которая охраняла кость. Собака напала на одну из девочек и долгое время таскала ее за голову по территории рынка», — сообщается в группе «Троицк | СМИ» в социальной сети «ВКонтакте». Находившиеся рядом люди отпугнули собаку при помощи лопаты и вызвали врачей. Медики диагностировали у пострадавшей школьницы укусы головы и ягодиц глубиной до 13 см. Ранее в Челябинске детского врача с поликлиники №8 на вызове покусала собака. На ноге врача остались глубокие раны от укусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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