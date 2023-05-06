В Челябинске детского врача на вызове в доме пациента покусала собака. Об этом рассказал депутат Совета депутатов Калининского района по округу №22, главврач детской поликлиники №8 Антон Рыжий.
«Очень важное сообщение. Нашего доктора покусала собака в доме пациента», — пишет Антон Рыжий на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Доктор умела обращаться с животным, но все равно пострадала от укусов собаки. На фото, которое главврач приложил к посту, видны глубокие раны от укусов на ноге врача. Сейчас в поликлинике намерены поднять вопрос о компенсации морального вреда для врача со стороны виноватых, отмечает Рыжий.
Ранее тюменка рассказала, за что ненавидит работу в скорой помощи. Анастасия Иванова (имя и фамилия изменены по просьбе респондента — прим. ред.) работает на скорой и ежедневно спасает жизни людей, несмотря на хамство и угрозу собственному здоровью.
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