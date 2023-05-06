06 мая 2023
05 мая 2023

В Челябинске врача на вызове покусала собака. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спецавтотранспорт. Челябинск, реанимация, медики, неотложка, медицина, машина скорой помощи, скорая помощь, врачи
Детский врач приехала на вызов к пациенту Фото:

В Челябинске детского врача на вызове в доме пациента покусала собака. Об этом рассказал депутат Совета депутатов Калининского района по округу №22, главврач детской поликлиники №8 Антон Рыжий.

«Очень важное сообщение. Нашего доктора покусала собака в доме пациента», — пишет Антон Рыжий на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Доктор умела обращаться с животным, но все равно пострадала от укусов собаки. На фото, которое главврач приложил к посту, видны глубокие раны от укусов на ноге врача. Сейчас в поликлинике намерены поднять вопрос о компенсации морального вреда для врача со стороны виноватых, отмечает Рыжий.

Ранее тюменка рассказала, за что ненавидит работу в скорой помощи. Анастасия Иванова (имя и фамилия изменены по просьбе респондента — прим. ред.) работает на скорой и ежедневно спасает жизни людей, несмотря на хамство и угрозу собственному здоровью.

Врача на вызове покусала собака
Врача на вызове покусала собака

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске детского врача на вызове в доме пациента покусала собака. Об этом рассказал депутат Совета депутатов Калининского района по округу №22, главврач детской поликлиники №8 Антон Рыжий. «Очень важное сообщение. Нашего доктора покусала собака в доме пациента», — пишет Антон Рыжий на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Доктор умела обращаться с животным, но все равно пострадала от укусов собаки. На фото, которое главврач приложил к посту, видны глубокие раны от укусов на ноге врача. Сейчас в поликлинике намерены поднять вопрос о компенсации морального вреда для врача со стороны виноватых, отмечает Рыжий. Ранее тюменка рассказала, за что ненавидит работу в скорой помощи. Анастасия Иванова (имя и фамилия изменены по просьбе респондента — прим. ред.) работает на скорой и ежедневно спасает жизни людей, несмотря на хамство и угрозу собственному здоровью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...