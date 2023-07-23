Группа «Обе Две» станет хэдлайнером фестиваля в Сысерти

Фестиваль будет идти до 27 августа и завершится карнавалом на воде Фото: Размик Закарян © URA.RU

Группа «Обе Две» станет главным музыкальным гостем фестиваля «Лето на заводе». Он будет проходить в Сысерти (Свердловская область) c 29 июля по 27 августа. Гостей ждут не только концерты, но и опера, спектакли и даже стенд-апы от московских комиков. Об этом URA.RU сообщили представители фестиваля.

«Хедлайнером первых выходных станет уральская группа „Обе Две“. Они дадут концерт 29 июля на заводе. В этот же день выступит группа Blues Bastards и один из самых перспективных молодых коллективов — „Внимание, Брусника!“», — рассказали организаторы. На следующий день, 30 июля, концерт даст московская группа «Друг диджея», оркестр Kickin' Jass Orchestra, а в Мартеновском цехе выступит Fjord Walker.

Помимо концертов посетителей фестиваля ждет опера «Маяковский», спектакли от «Коляда-театра», театров из Челябинска и Севастополя, а также в гости приедет Stand Up Club #1 из Москвы. Всего в программе запланировано 10 музыкальных концертов, пять театральных событий, кинопоказы, лекции, мастер-классы и экскурсии. Кроме этого, свердловчане смогут пообедать на фудкорте и посетить маркет крафтовых товаров.

Темой фестиваля стали четыре элемента — камень, воздух, огонь и вода, каждые выходные будут посвящены одному из них. «Гости смогут поддержать тему выходных элементами в одежде, активностями на площадке. За самый лучший креатив команда фестиваля будет поощрять заводскими жетонами, которые можно будет обменять на подарки: экскурсию, билет на мероприятие, заводской безалкогольный сидр или мерч», — заявили организаторы.

Завершится фестиваль масштабным карнавалом на воде 26—27 августа. Посетить «Лето на заводе» можно бесплатно, однако на некоторые мероприятия необходим билет.